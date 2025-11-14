Сюжет со смыслом, опыт Call of Duty и апгрейд торговцев: глава Battlestate Games рассказал, чего ждать от Escape from Tarkov в версии 1.0

Руководитель российской студии Battlestate Games Никита Буянов накануне горячо ожидаемого выхода из закрытого бета-тестирования эвакуационного шутера Escape from Tarkov рассказал, чего ждать от версии 1.0.

В разговоре с журналистами PCGamesN Буянов заявил, что в 1.0 пользователи смогут наконец-то пройти Escape from Tarkov до конца: сбежать из Таркова и понять, зачем они «столько лет пытались его покинуть».

«Tarkov — уже не только шутер о выживании и высоких ставках. Теперь это ещё и законченная история со смыслом, за которой интересно следить и которую интересно распутывать», — обещает Буянов.

Дополнительный сюжетный контент примет форму новых основных квестов. Об их наполнении Буянов не распространяется, но рассказал, что история закончится (заявлено четыре разных финала) на карте «Терминал».

«В последней миссии мы хотим дать игрокам опыт сродни кинематографичным одиночным шутерам — чего-то вроде Call of Duty, — но со всеми механиками Tarkov», — заявил руководитель.

Кроме того, в 1.0 расширят взаимодействие с торговцами: заставочные ролики, анимации, озвучка. Полноценных трёхмерных моделей у персонажей не будет — разработчики учли опыт со Смотрителем.

Релизная версия Escape from Tarkov выйдет 15 ноября в лаунчере Battlestate и в Steam (от 1350 рублей). Ранее разработчики подтвердили, что для игры через сервис Valve владельцам изданий с сайта студии придётся купить шутер ещё раз.