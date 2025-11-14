Сегодня 14 ноября 2025
Сюжет со смыслом, опыт Call of Duty и апгрейд торговцев: глава Battlestate Games рассказал, чего ждать от Escape from Tarkov в версии 1.0

Руководитель российской студии Battlestate Games Никита Буянов накануне горячо ожидаемого выхода из закрытого бета-тестирования эвакуационного шутера Escape from Tarkov рассказал, чего ждать от версии 1.0.

Источник изображений: Battlestate Games

Источник изображений: Battlestate Games

В разговоре с журналистами PCGamesN Буянов заявил, что в 1.0 пользователи смогут наконец-то пройти Escape from Tarkov до конца: сбежать из Таркова и понять, зачем они «столько лет пытались его покинуть».

«Tarkov — уже не только шутер о выживании и высоких ставках. Теперь это ещё и законченная история со смыслом, за которой интересно следить и которую интересно распутывать», — обещает Буянов.

В случае провала финальной миссии для повторного доступа к «Терминалу» придётся выполнить несколько квестов

В случае провала финальной миссии для повторного доступа к «Терминалу» придётся выполнить несколько квестов

Дополнительный сюжетный контент примет форму новых основных квестов. Об их наполнении Буянов не распространяется, но рассказал, что история закончится (заявлено четыре разных финала) на карте «Терминал».

«В последней миссии мы хотим дать игрокам опыт сродни кинематографичным одиночным шутерам — чего-то вроде Call of Duty, — но со всеми механиками Tarkov», — заявил руководитель.

После прохождения сюжета можно будет откатить прогресс до «Терминала», но в рейды на карте сходить не получится (пока)

После прохождения сюжета можно будет откатить прогресс до «Терминала», но в рейды на карте сходить не получится (пока)

Кроме того, в 1.0 расширят взаимодействие с торговцами: заставочные ролики, анимации, озвучка. Полноценных трёхмерных моделей у персонажей не будет — разработчики учли опыт со Смотрителем.

Релизная версия Escape from Tarkov выйдет 15 ноября в лаунчере Battlestate и в Steam (от 1350 рублей). Ранее разработчики подтвердили, что для игры через сервис Valve владельцам изданий с сайта студии придётся купить шутер ещё раз.

