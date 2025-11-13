В Steam стартовали предзаказы Escape from Tarkov — до релиза игра доступна со скидкой 25 %

Разработчики из российской студии Battlestate Games сообщили об открытии предварительных заказов эвакуационного шутера Escape from Tarkov в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

Стоимость стандартного издания Escape from Tarkov в российском Steam составляет 1800 рублей, однако с учётом предрелизной скидки (закончится 15 ноября в 11:00 по Москве) в размере 25 % игра доступна для покупки за 1350 рублей.

Акция также распространяется на два других издания Escape from Tarkov в Steam — Left Behind Edition (2175 рублей) и Prepare for Escape Edition (3000 рублей). Комплекты отличаются входящими в состав наборами с внутриигровыми бонусами.

Кроме того, отдельно в Steam продаётся доступ к кооперативному PvE-режиму Escape from Tarkov с постоянным прогрессом — его в Battlestate Games оценили в 1050 рублей (787,50 рублей до 15 ноября).

Существующие пользователи Escape from Tarkov смогут привязать свою учётную запись Battlestate Games к профилю Steam, однако для игры через сервис Valve потребуется купить шутер ещё раз (любое издание).

Разработчики также отчитались, что Escape from Tarkov добавили в свой список желаемого уже миллион пользователей Steam. Страница шутера в магазине Valve переведена более чем на 20 языков.

Escape from Tarkov находится на стадии закрытой «беты» с 2017 года, но уже на этой неделе испытания подойдут к концу — 15 ноября релизная версия выйдет в лаунчере Battlestate и в Steam.