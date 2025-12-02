Одним из главных преимуществ ИИ Google стало то, что он очень много знает о пользователе — и не всем это нравится

Важнейшим отличием помощника с искусственным интеллектом Gemini от аналогичных сервисов является его глубокая персонализация, рассказал вице-президент по продуктам Google Search Робби Штайн (Robby Stein). Но не всем пользователям может понравиться, насколько глубоко Google позволяет себе их изучать, пишет TechCrunch.

Google активно интегрирует помощника с ИИ в свои сервисы — это началось ещё в те времена, когда теперешний Gemini назывался Bard. Компания занимается сбором персональных данных своих пользователей в сервисе Gemini Deep Research; ИИ-ассистент интегрирован в приложения Google Workspace, включая Gmail, «Календарь» и «Диск». Для персонализации используются содержимое электронной почты, документы, фотографии, история местоположений и посещений в браузере — в результате грань между полезным и навязчивым ИИ-помощником всё сильнее размывается. Избежать такого сбора данных оказывается всё труднее, потому что ИИ превращается в неотъемлемую часть продуктов Google.

Google настаивает, что с глубокой персонализацией ИИ становится полезнее — он учится на действиях пользователя в различных сервисах компании, и эти знания используются для формирования персональных рекомендаций. Зная, что человек предпочитает определённые продукты и бренды, помощник с большей вероятностью рекомендует их при ответе на запросы. И это, утверждает господин Штайн, полезнее, чем выдавать список самых продаваемых товаров в указанной категории: «Думаю, в этом и состоит суть идеи — создать нечто полезное именно для вас».

Компания позволяет управлять наборами персональных данных, которые используются для изучения пользователей — соответствующие параметры есть в разделе «Подключённые приложения» в настройках Gemini. Google обещает хранить и использовать эти данные в соответствии с политикой конфиденциальности Gemini, а в ней указано, что часть этой информации могут читать специалисты, поэтому в некоторых сервисах не рекомендуется оставлять конфиденциальные сведения.

По мере того, как в базы Google попадает всё больше данных, их конфиденциальность переходит в разряд «серой зоны». «Думаю, люди хотят интуитивно понимать, когда срабатывает персонализация — когда информация создаётся для них, и когда показывается то, что видят все задавшие этот вопрос», — говорит Робби Штайн. В будущем компания намерена в автоматическом режиме отправлять пользователям push-сообщения, когда интересующие их товары выходят в продажу.