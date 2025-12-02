Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC

Тайваньская прокуратура официально обвинила Tokyo Electron в неспособности предотвратить предполагаемый инцидент с кражей её сотрудниками информации, составляющей коммерческую тайну Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), обострив спор между двумя крупными компаниями из отрасли.

Японской компании по нескольким пунктам предъявлены обвинения в нарушении законов о коммерческой тайне и национальной безопасности. Прокуратура просит суд удовлетворить её ходатайство о взыскании с Tokyo Electron штрафа за неисполнение обязанностей по предотвращению кражи. В августе были предъявлены обвинения трём лицам, в том числе бывшему сотруднику обеих компаний, — в сговоре с целью кражи сведений, составляющих коммерческую тайну крупнейшего и важнейшего производителя на Тайване.

Tokyo Electron всё ещё пытается разобраться в подробностях заявления тайваньских властей, заявили в компании. Инцидент привлёк внимание к малоизвестному до этого момента японскому производителю оборудования для TSMC и других компаний, занимающихся выпуском микросхем. По версии следствия, бывший сотрудник TSMC по фамилии Чэнь (Chen), который перевёлся в Tokyo Electron, попытался получить доступ к конфиденциальным данным TSMC и убедил бывших коллег поделиться защищёнными патентами технологиями. Японская компания заявила, что уволила сотрудника своего тайваньского филиала, согласилась сотрудничать со следствием и не сумела обнаружить подтверждения, что предположительно похищенные данные были переданы третьим лицам.

Пока отсутствует ясность, были ли у Tokyo Electron вообще мотивы к краже секретной информации TSMC — наряду с Applied Materials и Lam Research японская компания играет важнейшую роль в обеспечении тайваньского полупроводникового подрядчика, Samsung и Intel оборудованием для нанесения покрытий, травления, обработки и очистки кремниевых пластин для создания полупроводниковой продукции. В тайваньской прокуратуре считают, что, завладев этими технологиями, Tokyo Electron обрела бы возможность усовершенствовать своей оборудование для травления и получила бы у TSMC сертификат для применения этого оборудования в работе с передовыми техпроцессами класса 2 нм. Обвиняемые намеревались использовать эти технологии и вне Тайваня, уверено следствие. TSMC заявила о намерении укрепить свои системы мониторинга и тесно сотрудничать с регулирующими органами по мере необходимости, чтобы защитить свою конкурентоспособность.