3DNews Новости Software Боевик Глава разработки «Смуты» ушёл в отставку...
Новости Software
Глава разработки «Смуты» ушёл в отставку — у Cyberia Nova новый руководитель

Российская студия Cyberia Nova, известная по прошлогоднему историческому ролевому экшену «Смута» и недавнему приключенческому боевику «Земский собор», объявила об изменениях в руководящем составе.

Источник изображения: Cyberia Nova

Как стало известно, гендиректор Cyberia Nova и глава разработки «Смуты» Алексей Копцев ушёл в отставку, чтобы сосредоточиться на просветительских проектах и собственных видеоигровых разработках.

Напомним, Копцев возглавил Cyberia Nova с момента основания в 2015 году. Под его руководством студия заручилась финансовой поддержкой Института развития интернета, выпустила «Смуту» и «Земский собор».

Источник изображения: Михаил Целиков/«На спорте»/«Постньюс»

Со 2 декабря 2025 года генеральным директором Cyberia Nova стал Сергей Русских, ранее занимавший должность творческого руководителя студии и курировавший запуск «Земского собора».

В пресс-службе Cyberia Nova уточнили, что в роли гендиректора Русских «сосредоточит усилия на формировании новой стратегии развития студии, а также на управлении творческим видением и разработкой игровых проектов».

Источник изображения: Cyberia Nova

До того, как присоединиться к Cyberia Nova, Русских работал арт-продюсером и креативным сопродюсером в компании Alawar, менеджером проектов в Game Insight и продюсером/арт-менеджером в Ilvingi.

Новейшим релизом Cyberia Nova является «Земский собор». Боевик вышел 4 ноября в сервисе VK Play и заслужил 7,8 из 10 по версии пользователей цифрового магазина VK. Накануне игра получила крупное обновление 1.1.0.

