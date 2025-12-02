Сегодня 02 декабря 2025
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей

В конце октября 2025 года в Институте глаза Рамбам (Rambam Eye Institute) в Израиле впервые в мире была успешно проведена трансплантация полностью 3D-печатной роговицы, которая вернула зрение слепому пациенту. Роговица напечатана в несколько слоёв из клеток донора в полном соответствии с естественной структурой этой части глаза человека.

Источник изображений: Precise Bio

Источник изображений: Precise Bio

Имплантат создан американско-израильской компанией Precise Bio по технологии, основанной на разработках британского Университета Ньюкасла (Newcastle University). Роговица может повреждаться инфекцией, генетически или от травмы, лишая человека зрения. Донорская ткань хорошо приживается, но её запасов в большинстве стран обычно нет. Предложенная учёными технология позволяет напечатать 300 роговиц из клеток одной роговицы донора, решая проблему нехватки донорской ткани.

Принтер напечтатал роговицу толщиной 500-600 мкм с разрешением в мкм и с заданной кривизной

Принтер напечатал роговицу толщиной 500-600 мкм с разрешением в мкм и с заданной кривизной

Технология использует высокоточный 3D-биопринтер, который послойно формирует пространственную структуру роговицы (эпителий, строма, эндотелий) из слоёв коллагенового геля с культивированными клетками. После печати имплантат «дозревает» в биореакторе, приобретая естественную прозрачность и механические свойства. Благодаря полной биосовместимости отторжения практически не происходит, а иммуносупрессия не требуется. Процедура заняла стандартное время — от часа до двух, а восстановление зрения у пациента произошло в течение нескольких недель без осложнений.

Успешная операция открывает путь к массовому производству роговиц и, в перспективе, других органов (сердца, печени, почек). В отличие от традиционной трансплантации, зависящей от доноров (которых катастрофически не хватает), новая технология обещает ликвидировать очереди, по крайней мере в офтальмологии. Это событие признано одним из главных медицинских прорывов 2025 года и даёт надежду миллионам людей, страдающих от слепоты из-за повреждения роговицы.

Источник:

Теги: 3d-принтер, биотехнологии, человек, здоровье
