Samsung и SK hynix угодили в цугцванг: расширять производство памяти страшно, но не расширять — нельзя

Южнокорейские гиганты Samsung Electronics и SK hynix, совместно обеспечивающие около 70 % мирового выпуска DRAM, заявили, что будут подходить к расширению производственных мощностей рассудительно, чтобы не допустить перепроизводства. Исправить острый глобальный дефицит оперативной памяти прямо сейчас невозможно, а начать строить сейчас множество фабрик с неясными перспективами было бы опрометчиво.

В условиях стремительного роста потребностей в DRAM со стороны дата-центров, развивающих искусственный интеллект (ИИ), цены на память резко выросли, что производителям оказалось выгодно. Производственные мощности Samsung и SK hynix сейчас загружены на 100 %, и основной упор производители делают на более дорогую оперативную память для ИИ, из-за чего страдает потребительский сегмент.

Samsung подтвердила, что будет «минимизировать риск переизбытка предложения», ограничив капитальные затраты на создание новых производств DRAM-памяти. Компания не хочет поддаваться панике и начать строить множество заводов, потому как к моменту их ввода в эксплуатацию, то есть примерно через два или три года, они могут оказаться невостребованными. Спрос к тому времени может иссякнуть — например, ИИ-пузырь лопнет или появятся алгоритмы, более эффективно расходующие DRAM. То есть компания приложит все усилия, чтобы не переинвестировать в производство DRAM-памяти.

«Вместо быстрого расширения производственных мощностей мы будем следовать стратегии поддержания долгосрочной прибыльности. Мы минимизируем риск переизбытка предложения с помощью стратегии капитальных затрат (CAPEX), которая уравновешивает спрос со стороны клиентов и цены», — заявила Samsung.

SK hynix аналогичным образом отметила, что ее стратегия заключается в осторожном инвестировании в расширение производства. Представитель компании заявил: «Мы планируем инвестировать около 30 % от нашего оборота в оборудование в 2026 году и ускорить переход на 1c DRAM, но решить проблему дефицита поставок будет сложно».

SK hynix также перешла на «краткосрочные контракты» в ожидании того, что рост цен на DRAM продлится несколько лет. Представитель SK hynix заявил: «Мы снизим нагрузку на клиентов за счет стратегии постепенного повышения контрактных цен».

При это важно отметить, что обе компании уже запустили строительство новых фабрик по производству компьютерной памяти, так что нельзя сказать, что они бездействуют на фоне дефицита. Проблема лишь в том, что готовы новые производственные мощности будут не скоро — около 2028 года, а к тому времени дефицит может испариться.