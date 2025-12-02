10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3

Разработчики из Larian Studios продолжают праздновать достижения сообщества нашумевшей фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3. На фоне приближения новогодних праздников в студии решили отметить успехи любителей модов.

Напомним, моды для ПК-версии Baldur's Gate 3 выходили с самого релиза игры летом 2023 года, а официальная поддержка (через платформу mod.io) прошлой осенью позволила реализовать фанатские творения на консолях.

Как сообщил глава Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) в сопровождавшем обращение ролике, игроки выложили на mod.io уже более 10 тыс. модов — количество их загрузок превысило 350 млн.

«Это безумие. От гигантских кроликов до… я не буду это показывать. Просто потрясающе. Вам следует похлопать себя по плечу, опрокинуть стопку виски и устроить вечеринку. Хороших праздников, и увидимся в следующем году!» — пожелал Винке.

Подборку порадовавших сотрудников Larian в 2025 году модов для Baldur’s Gate 3 можно скачать с этой страницы на mod.io. В коллекцию вошли гигантские кролики, огнестрельное оружие, лысые персонажи, превращение в автомобиль и так далее.

Baldur’s Gate 3 вышла из раннего доступа 3 августа 2023 года на PC (Steam, GOG), а впоследствии добралась до Mac, PS5, Xbox Series X и S. С момента релиза RPG заслужила более 280 наград «Игра года», включая пяти ведущих премий.

В апреле Baldur’s Gate 3 получила последний крупный патч (кроссплей, фоторежим, 12 новых подклассов). Больше никакого нового контента, серьёзных изменений в сюжете, дополнительных компаньонов или персонажей с предысторией.