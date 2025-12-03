Google изменила график выпуска Android из-за критики

Компания Google в рамках развития Android 16 реализовала долгожданную реформу графика выпуска операционной системы, официально отказавшись от традиционного ежегодного цикла обновлений. Последний релиз Android 16 QPR2 представляет собой небольшое обновление, расширяющее функциональность уведомлений, иконок, экранов вызовов и других системных элементов.

По сообщению The Verge, данный апдейт знаменует переход к новой модели распространения обновлений, анонсированной в октябре 2024 года, согласно которой Google намерена выпускать платформенные изменения чаще и быстрее. Ранее годовой график вызывал критику из-за того, что даже относительно новые устройства от сторонних производителей получали ключевые обновления с задержкой в несколько месяцев после их появления на смартфонах Pixel.

Новая стратегия предполагает переход на полугодовые выпуски обновлений SDK (комплекта средств разработки), которые станут стандартной практикой. Это дополняется переносом сроков выхода крупных апдейтов на более раннее время, как это уже произошло с Android 16, представленным во втором квартале вместо традиционного третьего, а также сохранением ежеквартальных обновлений функций (QPR). Ключевая проблема, которую призвана решить ускоренная цикличность, заключается в регулярном отставании смартфонов сторонних производителей в получении свежих версий ОС.

Хотя смартфоны линейки Pixel по-прежнему остаются первыми получателями обновлений, ожидается, что разрыв между ними и устройствами других брендов сократится. Это, в свою очередь, увеличит долю активных устройств, поддерживающих новые функции, и мотивирует разработчиков активнее внедрять их в свои приложения. Google подчёркивает, что ускоренный цикл обновлений «поможет стимулировать более быструю инновационную активность в экосистеме приложений и устройств».