Android 16 получил масштабное обновление...
Android 16 получил масштабное обновление ИИ-функций, включая обнаружение мошеннических звонков

Компания Google в новом масштабном обновлении операционной системы расширяет доступ к функции искусственного интеллекта для автоматического создания кратких сводок уведомлений на устройствах под управлением Android 16. Эта функция, впервые представленная в прошлом месяце на смартфонах Pixel, теперь станет доступна и на устройствах других производителей, включая Samsung.

Источник изображения: Google



В отличие от аналогичного инструмента Apple в iOS, ИИ-сводки от Google будут применяться исключительно к сообщениям из чатов, отмечает The Verge. Система проанализирует длинные переписки и групповые чаты, сформировав краткие аннотации, которые пользователь может быстро просмотреть. Одновременно появится новый органайзер уведомлений — он будет автоматически группировать и отключать уведомления с низким приоритетом, например, рекламные рассылки, новости и уведомления от социальных платформ.

Среди других нововведений Android 16 появится возможность настраивать форму иконок и темы оформления главного экрана, а также расширенный режим тёмной темы, который сможет затемняет интерфейс даже в приложениях, изначально не поддерживающих эту функцию. Функции родительского контроля теперь будут расположены в едином разделе настроек Android, через который родители могут управлять временем использования устройства, ограничивать работу приложений и контролировать другие опции.

Также появилась функция обнаружения мошеннических звонков с помощью Circle to Search, а в приложении «Телефон от Google» (Phone by Google) — опция пометки срочных вызовов, которая работает только при условии, что оба участника используют Android и установили Phone by Google как приложение по умолчанию.

Особое внимание в этом анонсе уделено пакету обновлений, направленных на расширение доступности. Компания объявила о глобальном запуске на YouTube для всех пользователей функции «Выразительные субтитры» (Expressive Captions), которая пытается передать интонацию и интенсивность живой речи в текстовом виде. Эта опция будет доступна для видео на английском языке, загруженных после октября 2024 года. На устройствах Android «Выразительные субтитры» смогут в режиме реального времени анализировать и отображать эмоции говорящего в прямом эфире.

Другие улучшения включают активацию голосового набора с помощью экранного диктора TalkBack через жестовое управление в клавиатуре Gboard, а также возможность запуска голосового управления Voice Access голосовой командой «Hey Google, start Voice Access», без необходимости касания экрана.

Также Google запускает функцию Fast Pair для слуховых аппаратов, которая позволит простым тапом подключать Bluetooth LE-устройства к Android-смартфону. Первыми поддержку получат аппараты Demant, а в начале 2026 года технология будет распространена на устройствах Starkey. Полный список всех обновлений, связанных с Android 16 и экосистемой Android, опубликован на официальном сайте Google.

