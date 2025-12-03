Сегодня 03 декабря 2025
Google внедрила маркировку очень важных входящих звонков в Android

Корпорация Google продолжает улучшать пользовательский опыт в Android даже на уровне стандартной голосовой связи, предложив недавно функцию Call Reason, которая позволяет маркировать важные звонки таким образом, чтобы принимающий вызов абонент сразу это видел. Пока функция находится в фазе бета-тестирования, но со временем она распространится по всем смартфонам под управлением Android.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

В случае, если звонок будет пропущен абонентом, отметку о важности несостоявшегося разговора он сможет увидеть в списке пропущенных вызовов, что теоретически должно мотивировать его совершить обратный звонок. Важным условием работоспособности этой функции является использования обоими абонентами смартфонов под управлением Android и фирменного приложения Google для голосовой связи. Если кто-то применяет стороннее приложение для звонков, функция Call Reason работать не будет. Кроме того, абоненты должны быть занесены в адресную книгу друг друга, чтобы использовать такую функцию.

Производители смартфонов под управлением Android новую функцию будут внедрять поэтапно, желающие испытать её должны будут проверить наличие соответствующих обновлений в магазине приложений Google. Будут ли у звонков в Android появляться новые варианты маркировки, помимо срочных, не уточняется, но эта идея определённо заслуживает развития. По крайней мере, убеждать абонента, до которого человек не смог дозвониться, совершить обратный звонок при помощи голосовой почты или текстовых сообщений лишний раз уже не потребуется.

Теги: google, google android, звонилка, звонки, смартфоны
