Google заполонила новостную ленту абсурд...
Новости Software
Google заполонила новостную ленту абсурдными кликбейтными заголовками и назвала это экспериментом

В рекомендательной ленте Google Discover появились новостные заголовки, которые явно не соответствуют связанным с ними материалам, но провоцируют читателей нажимать на них. Это эксперимент, который затронул лишь часть пользователей, заверил представитель компании журналистов ресурса The Verge.

Источник изображения: theverge.com

Источник изображения: theverge.com

Некоторые из этих заголовков способны не на шутку озадачить пользователя, например, заявление, что «Игроки Baldur’s Gate 3 эксплуатируют детей» или «Qi2 замедляет старые [смартфоны Google] Pixel». Под заголовком «Объявлена цена Steam Machine» на самом деле скрывался материал о том, что Valve в отличие от производителей консолей не намерена субсидировать игровой ПК, но его цена пока всё-таки остаётся неизвестной. Заголовок «Графика AMD обошла Nvidia» не предлагал историй о том, что видеокарты «красных» вдруг стали быстрее, чем модели «зелёных» — в действительности одна немецкая розничная сеть продала больше видеокарт AMD, чем Nvidia.

Проблема, отмечает The Verge, не в том, что эти заголовки, явно написанные искусственным интеллектом, отличаются низким качеством. Неприятно, что Google лишает новостные ресурсы возможности продвигать свою работу — редакторы создают заголовки, которые привлекают внимание читателей, но ответственно передают суть материалов. Google обесценивает эту работу, сбивает читателей с толку и наводит их на мысль, что ресурсы с репутацией грешат кликбейтом — провоцируют клики любой ценой. Предупреждение о том, что эти материалы генерируются ИИ и могут содержать неточности, выводится уже после нажатия на кнопку «Подробнее» и не уточняет, какова в действительности доля участия ИИ.

В своё оправдание Google отмечает, что это экспериментальная мера. И если она отзовётся массовым негативом со стороны пользователей, компания может передумать. «На этих снимках экрана показан небольшой эксперимент с пользовательским интерфейсом для подгруппы пользователей Discover. Мы тестируем новый дизайн, который меняет расположение существующих заголовков, чтобы упростить усвоение информации о теме до перехода по ссылкам в вебе», — пояснили в компании.

Источник:

Теги: google, ии, кликбейт
