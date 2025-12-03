Google заполонила новостную ленту абсурдными кликбейтными заголовками и назвала это экспериментом

В рекомендательной ленте Google Discover появились новостные заголовки, которые явно не соответствуют связанным с ними материалам, но провоцируют читателей нажимать на них. Это эксперимент, который затронул лишь часть пользователей, заверил представитель компании журналистов ресурса The Verge.

Некоторые из этих заголовков способны не на шутку озадачить пользователя, например, заявление, что «Игроки Baldur’s Gate 3 эксплуатируют детей» или «Qi2 замедляет старые [смартфоны Google] Pixel». Под заголовком «Объявлена цена Steam Machine» на самом деле скрывался материал о том, что Valve в отличие от производителей консолей не намерена субсидировать игровой ПК, но его цена пока всё-таки остаётся неизвестной. Заголовок «Графика AMD обошла Nvidia» не предлагал историй о том, что видеокарты «красных» вдруг стали быстрее, чем модели «зелёных» — в действительности одна немецкая розничная сеть продала больше видеокарт AMD, чем Nvidia.

Проблема, отмечает The Verge, не в том, что эти заголовки, явно написанные искусственным интеллектом, отличаются низким качеством. Неприятно, что Google лишает новостные ресурсы возможности продвигать свою работу — редакторы создают заголовки, которые привлекают внимание читателей, но ответственно передают суть материалов. Google обесценивает эту работу, сбивает читателей с толку и наводит их на мысль, что ресурсы с репутацией грешат кликбейтом — провоцируют клики любой ценой. Предупреждение о том, что эти материалы генерируются ИИ и могут содержать неточности, выводится уже после нажатия на кнопку «Подробнее» и не уточняет, какова в действительности доля участия ИИ.

В своё оправдание Google отмечает, что это экспериментальная мера. И если она отзовётся массовым негативом со стороны пользователей, компания может передумать. «На этих снимках экрана показан небольшой эксперимент с пользовательским интерфейсом для подгруппы пользователей Discover. Мы тестируем новый дизайн, который меняет расположение существующих заголовков, чтобы упростить усвоение информации о теме до перехода по ссылкам в вебе», — пояснили в компании.