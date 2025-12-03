Главная тревога россиян — отключения мобильного интернета. Мошенники и блокировки мессенджеров — далеко позади

Коммуникационное агентство КРОС составило рейтинг самых тревожных тем для россиян за III квартал 2025 года. Наиболее животрепещущей темой для рядовых граждан оказался вопрос отключений мобильного интернета — он с большим отрывом опередил все остальные, в том числе проблему мошенников, частичные и полные блокировки зарубежных мессенджеров, а также запуск официальной российской платформы Max.

Самой тревожной для рядовых россиян темой стали отключения мобильного интернета — в рейтинге социальных медиа этот вопрос в минувшем квартале набрал 302,66 балла, с большим отрывом опередив геополитическую проблему отношений России и Азербайджана, поднявшуюся на второе место с рейтингом 145,46 балла. Третьей по уровню тревожности в соцсетях оказалась тема финансовых мошенников — у неё 142,02 балла. Четвёртое место с рейтингом 137,93 балла — вопрос мессенджеров, включающий в себя дебют российской службы мгновенных сообщений Max, а также блокировок голосовых и видеозвонков на платформах WhatsApp и Telegram.

Соцсети также отражают тревожность россиян по поводу дефицита и дороговизны бензина (134,49 балла), мер по борьбе с алкоголем в регионах (127,93), задержек авиарейсов летом (124,16) и обстановки на рынке такси (89,88). Впервые с I квартала 2023 года россиян снова встревожила тема опасности, которую искусственный интеллект может представлять для человека, отмечают эксперты КРОС — в III квартале 2025 года эта проблема набрала в соцсетях рейтинг 61,56 балла. Сограждане опасаются, что могут лишиться работы из-за ИИ, а его бесконтрольное развитие создаст угрозу для человечества. Замкнул десятку тревожных для россиян вопросов разгоревшийся конфликт звёзд эстрады и гражданских активистов — 45,82 балла.