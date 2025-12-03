Сегодня 03 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Власти РФ утвердили тотальную маркировку...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Власти РФ утвердили тотальную маркировку электроники — бизнесу дали год на подготовку

Правительство России утвердило обязательную цифровую маркировку для радиоэлектроники, которая затронет производителей, импортёров и ретейлеров. Соответствующее постановление №1954, определяющее новые правила для широкого спектра устройств — от смартфонов и ноутбуков до светильников и электрических розеток, — подписал 28 ноября премьер Михаил Мишустин.

Источник изображения: cestsibon/unsplash.com

Источник изображения: cestsibon/unsplash.com

Упомянутый документ вводит поэтапный график внедрения маркировки. Регистрация участников начнётся 1 марта 2026 года, а полномасштабный оборот промаркированной продукции планируется наладить к 1 марта 2027 года. В соответствии с новыми правилами, штриход нужно наносить непосредственно на товар или его упаковку таким образом, чтобы он продолжал оставаться читаемым в течение всего жизненного цикла изделия. В дополнение к этому все участники цепочки поставок, в том числе производители, импортёры, дистрибуторы и розничные сети, должны зарегистрироваться в единой государственной информационной системе мониторинга (ГИС).

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) выступит в качестве оператора ГИС и будет предоставлять коды маркировки на платной основе с 1 мая 2026 года. До этой даты коды можно получить бесплатно, но обязательно их использовать и отчитаться об этом. В ЦРПТ сообщили, что стоимость маркировки не окажет влияния на себестоимость продукции, поскольку цена одного кода — 50 копеек, а затраты на внедрение минимальные и разовые.

«По данным исследования НИФИ Минфина, в 33 товарных группах, где уже действует маркировка, её влияние на себестоимость на превысило 1 % за шесть лет. А благодаря вытеснению с рынка нелегальной продукции добросовестные предприниматели увеличивают рыночную долю, как результат — зарабатывают больше. Так, аналитики ИГМУ ВШЭ говорят о том, что дополнительные доходы бизнеса за один год маркировки радиоэлектроники составят более 9 млрд рублей, а влияние на цену не превысит 0,4 %», — сообщили в ЦРПТ.

Напомним, эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции проходит в России с 1 декабря 2023 года. К настоящему моменту срок его проведения продлён до 28 февраля 2026 года. Оператором системы в рамках эксперимента выступает ЦРПТ, а его общие цели связаны с отработкой технологии нанесения кодов маркировки и наполнением национального каталога маркируемых товаров.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU
Переход на отечественные печатные платы буксует — они дефицитны и в 4–5 раз дороже импортных
«Билайн» повысил скорость доступа к популярным российским онлайн-платформам
Amazon раскрыла планы по NVLink Fusion в Trainium4 и представила ИИ-модели Nova 2 и Sonic
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался
Теги: маркировка, электроника, россия
маркировка, электроника, россия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.