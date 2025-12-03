Власти РФ утвердили тотальную маркировку электроники — бизнесу дали год на подготовку

Правительство России утвердило обязательную цифровую маркировку для радиоэлектроники, которая затронет производителей, импортёров и ретейлеров. Соответствующее постановление №1954, определяющее новые правила для широкого спектра устройств — от смартфонов и ноутбуков до светильников и электрических розеток, — подписал 28 ноября премьер Михаил Мишустин.

Упомянутый документ вводит поэтапный график внедрения маркировки. Регистрация участников начнётся 1 марта 2026 года, а полномасштабный оборот промаркированной продукции планируется наладить к 1 марта 2027 года. В соответствии с новыми правилами, штриход нужно наносить непосредственно на товар или его упаковку таким образом, чтобы он продолжал оставаться читаемым в течение всего жизненного цикла изделия. В дополнение к этому все участники цепочки поставок, в том числе производители, импортёры, дистрибуторы и розничные сети, должны зарегистрироваться в единой государственной информационной системе мониторинга (ГИС).

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) выступит в качестве оператора ГИС и будет предоставлять коды маркировки на платной основе с 1 мая 2026 года. До этой даты коды можно получить бесплатно, но обязательно их использовать и отчитаться об этом. В ЦРПТ сообщили, что стоимость маркировки не окажет влияния на себестоимость продукции, поскольку цена одного кода — 50 копеек, а затраты на внедрение минимальные и разовые.

«По данным исследования НИФИ Минфина, в 33 товарных группах, где уже действует маркировка, её влияние на себестоимость на превысило 1 % за шесть лет. А благодаря вытеснению с рынка нелегальной продукции добросовестные предприниматели увеличивают рыночную долю, как результат — зарабатывают больше. Так, аналитики ИГМУ ВШЭ говорят о том, что дополнительные доходы бизнеса за один год маркировки радиоэлектроники составят более 9 млрд рублей, а влияние на цену не превысит 0,4 %», — сообщили в ЦРПТ.

Напомним, эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции проходит в России с 1 декабря 2023 года. К настоящему моменту срок его проведения продлён до 28 февраля 2026 года. Оператором системы в рамках эксперимента выступает ЦРПТ, а его общие цели связаны с отработкой технологии нанесения кодов маркировки и наполнением национального каталога маркируемых товаров.