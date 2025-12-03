Сегодня 03 декабря 2025
Индия пошла на уступки: обязательное госприложение всё же разрешат удалят со смартфонов

Реализуемые властями Индии меры по борьбе с хищениями смартфонов привели их к сложному решению потребовать от производителей реализуемых на территории страны устройств обязательно устанавливать ни них специальное государственное приложение. Сперва считалось, что его нельзя будет удалить, но теперь позиция индийских властей на этот счёт смягчилась.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

По крайней мере, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей профильных ведомств в составе индийского правительства. Приложение Sanchar Saathi, по словам чиновников, пользователи смогут удалять самостоятельно, если они считают, что оно им не потребуется. Выбор, по словам министра связи Индии Джиотирадитьи Шиндэ (Jyotiraditya Scindia), всегда остаётся за пользователем. Соответствующее приложение призвано повысить безопасность граждан, а не следить за ними, как добавил министр. «Пользователи обладают полной свободой активации или удаления приложения в любой момент, обеспечивая безопасность без угрозы для приватности», — пояснил чиновник.

Представители оппозиционной партии в индийском парламенте на днях выразили своё недовольство инициативой властей по обязательной установке подобного приложения, увидев в этой инициативе угрозу для неприкосновенности частной жизни граждан и проявление диктатуры. Компания Apple также выразила протест по поводу данной идеи, хотя по итогам прошлого фискального года выручила в Индии рекордные $9 млрд, а потому должна дорожить доступом к нему.

По словам источников, знакомых с функциональными возможностями упоминаемого приложения, оно способно просматривать логи переписки и историю звонков, а доступ к камере получает только через разрешение пользователя. Доступ к микрофону, геопозиции или управлению Bluetooth вообще не предусмотрен. С момента выпуска приложения на рынок оно было скачано 14 млн раз и помогло отследить 2,6 млн похищенных и украденных смартфонов.

Теги: индия, смартфоны, безопасность
