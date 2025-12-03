Сегодня 03 декабря 2025
После приставок Steam может появиться на смартфонах, планшетах и других Arm-устройствах

В прошлом месяце Valve анонсировала несколько аппаратных продуктов, включая мини-ПК Steam Machine и VR-гарнитуру Steam Frame. Хотя планы разработчиков на относительно дальнюю перспективу остаются неясны, запуск Steam Frame может стать шагом на пути к выводу платформы Steam на большую часть мобильных устройств на базе Arm-процессоров, включая смартфоны и планшетные компьютеры.

Источник изображений: techspot.com

Недавно представители Valve рассказали, что компания уже несколько лет финансирует разработку эмуляторов для обеспечения возможности запуска игр, созданных для традиционных компьютеров с процессорами x86, на устройствах с Arm-процессорами. В конечном счёте эта деятельность разработчиков как внутри, так и за пределами компании может вылиться в то, что игры для Windows будут стабильно работать на устройствах с Android и других платформах без необходимости создания портированных версий.

Технически, инструменты эмуляции вроде GameHub уже делают это возможным. Благодаря этому с помощью эмулятора Fex можно запускать множество компьютерных игр на смартфонах и планшетах. Valve также задействует Fex для запуска игр под Windows в своей VR-гарнитуре Steam Frame, аппаратной основой которой является Arm-процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Что было неизвестно многим до недавнего времени, так это то, что именно Valve являлась ключевым спонсором разработки Fex почти десятилетие. В интервью представители компании обычно говорили, что Valve начала нанимать разработчиков для эмуляции созданных под Windows игр на Linux и Arm ещё в 2016-2017 годах. В то время у компании не было конкретного аппаратного продукта, но недавно стало известно, что работа над Steam Frame началась в 2018 году, т.е. ещё до запуска её предшественника Steam Index.

Несмотря на это компания понимала, что Arm-процессоры, которые используются в большинстве смартфонов и планшетов, станут важнейшим компонентом для устройств в определённых ценовых сегментах и с определёнными требованиями к энергопотреблению. Valve также осознавала, что создание полностью готовых к использованию инструментов эмуляции займёт около 10 лет. Хотя ведущий разработчик Fex Райан Хоудек (Ryan Houdek) не является сотрудником Valve, компания платит ему достаточно, чтобы этот проект оставался для него основным.

Последствия этого могут выйти далеко за рамки способности Steam Frame запускать игры для Windows, не задействуя при этом функцию стриминга с ПК. Хотя Valve заявляла, что в настоящее время не ведёт разработку других продуктов на базе Arm-процессоров, другие вендоры уже проявляли интерес к SteamOS. Эмулятор Fex также может обеспечить игровую совместимость на ноутбуках с Windows на базе чипов Qualcomm и будущих компьютеров, работающих под управлением Android.

Ещё один фирменный инструмент эмуляции — Proton — уже способен запускать Android-приложения в SteamOS. Это должно облегчить процесс портирования игр для Android XR и Meta Quest на Steam Frame, но также потенциально открывает новые возможности в плане реализации поддержки мобильного ПО в других частях экосистемы Steam.

Источник:

Теги: steam, valve, эмуляция, fex
