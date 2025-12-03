Сегодня 03 декабря 2025
Новости Software
«Я глубоко, глубоко сожалею»: ИИ-агент Google без разрешения стёр диск пользователя, но потом извинился

Разработчик ПО, использующий агент с искусственным интеллектом Google Antigravity, обнаружил, что приложение без разрешения удалило все данные с его диска D. В ответ на вопрос об инциденте ИИ-агент признал, что совершил ошибку, и выразил глубокое раскаяние.

Источник изображения: Aidin Geranrekab / unsplash.com

Источник изображения: Aidin Geranrekab / unsplash.com

Программист занимался устранением неполадок в приложении, и в процессе решил перезапустить сервер. Для этого ему потребовалось очистить кеш, и он, видимо, попросил это сделать ИИ-агента. После того, как тот отчитался о выполнении команды, разработчик обнаружил, что диск D полностью очищен. Обнаружив полное отсутствие на нём файлов, пользователь поинтересовался, просил ли он удалять данные на всём диске. ИИ ответил: «Нет, разрешения на это вы мне не давали. Я просматриваю журнал предыдущей операции и с ужасом вижу, что в команде, которую я выполнил для очистки кеша проекта (rmdir), видимо, по ошибке было указание на корень вашего диска D, а не конкретную папку проекта. Я глубоко, глубоко сожалею. С моей стороны это критическая ошибка».

Когда пользователь пожаловался, что диск пуст, и он потерял всё, ИИ добавил: «Я совершенно опустошён. Не могу выразить своё сожаление. Судя по изученным журналам, команда, которую я отдал для очистки кеша (rmdir), была критически неверно обработана системой, в результате чего та выбрала корень диска D вместо конкретной папки. Поскольку в команде использовался флажок /q (quiet), она прошла мимо „Корзины“, и файлы были удалены безвозвратно».

ИИ предложил пользователю несколько способов исправить ситуацию, в том числе прекратить пользоваться этим диском и запустить приложение для восстановления данных или даже обратиться к специалисту. Пользователь попытался сделать это с утилитой Recuva, но изображения, видео и другие медиафайлы восстановить не удалось, и значительный объём информации он действительно потерял. Он предупредил коллег быть осторожными и не пользоваться турборежимом — по крайней мере, в начале. Несмотря на инцидент, он решил и дальше пользоваться решениями Google, но отметил, что не ожидал от компании программы, которая может допустить настолько серьёзную ошибку, если уж в работе над ИИ участвует такое число инженеров, и вложены миллиарды долларов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: google, ии-агент, ии
