«Величие не терпит спешки»: амбициозный мод Skyblivion для Skyrim всё-таки перенесли на 2026 год, но фанаты даже рады

Команда моддеров TESRenewal объявила о вынужденном переносе релиза Skyblivion — неофициального ремейка культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке The Elder Scrolls V: Skyrim.

Напомним, Skyblivion создаётся уже более 13 лет и готовилась к выходу в 2025 году. В то же время бывший разработчик мода Ди Киз (Dee Keyes) счёл цель недостижимой без вреда для команды и обвинил руководство проекта в истощении коллектива.

Как в прикреплённом ниже ролике сообщил руководитель разработки Кайл Ребел (Kyle Rebel), премьера Skyblivion теперь запланирована на 2026 год. Судя по комментариям, фанаты даже рады. «Величие не терпит спешки», — напоминает Discipleofmora.

По словам Ребела, сейчас Skyblivion в наилучшем состоянии за всю разработку — игровой мир (см. интерактивную карту на сайте проекта), подземелья для квестов и основные трёхмерные объекты (вроде оружия и брони) уже готовы.

В то же время остаётся ещё несколько областей, требующих доработки:

интерьеры, за исключением таковых в Имперском городе, готовы — работу над этим аспектом TESRenewal планирует завершить к концу 2025 года;

навигационные сетки (NavMesh), позволяющие NPC ориентироваться на местности, будут готовы к концу первого квартала 2026 года;

работа над Имперским городом не позволяет команде завершить подготовку квестов — с ними планируют разобраться к концу первого квартала 2026 года;

большинство механик будут готовы к концу 2025 года;

полировкой, исправлением багов и корректировкой баланса разработчики собираются заниматься вплоть до дня релиза.

Некоторые обещанные функции на релизе Skyblivion доступны не будут и появятся в игре после выхода. В их число входят уникальный интерфейс (заменят промежуточным с элементами из Skyrim), система создания заклинаний и сражения под водой.

Также в виде пострелизных обновлений Skyblivion получит динамические подземелья, возможность разграблять могилы, новых последователей и врагов, дополнительные заклинания и уникальные предметы.