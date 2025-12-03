Сегодня 03 декабря 2025
Анонс «Величие не терпит спешки»: амбициозный ...
Новости Software
«Величие не терпит спешки»: амбициозный мод Skyblivion для Skyrim всё-таки перенесли на 2026 год, но фанаты даже рады

Команда моддеров TESRenewal объявила о вынужденном переносе релиза Skyblivion — неофициального ремейка культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке The Elder Scrolls V: Skyrim.

Источник изображений: TESRenewal

Напомним, Skyblivion создаётся уже более 13 лет и готовилась к выходу в 2025 году. В то же время бывший разработчик мода Ди Киз (Dee Keyes) счёл цель недостижимой без вреда для команды и обвинил руководство проекта в истощении коллектива.

Как в прикреплённом ниже ролике сообщил руководитель разработки Кайл Ребел (Kyle Rebel), премьера Skyblivion теперь запланирована на 2026 год. Судя по комментариям, фанаты даже рады. «Величие не терпит спешки», — напоминает Discipleofmora.

По словам Ребела, сейчас Skyblivion в наилучшем состоянии за всю разработку — игровой мир (см. интерактивную карту на сайте проекта), подземелья для квестов и основные трёхмерные объекты (вроде оружия и брони) уже готовы.

В то же время остаётся ещё несколько областей, требующих доработки:

  • интерьеры, за исключением таковых в Имперском городе, готовы — работу над этим аспектом TESRenewal планирует завершить к концу 2025 года;
  • навигационные сетки (NavMesh), позволяющие NPC ориентироваться на местности, будут готовы к концу первого квартала 2026 года;
  • работа над Имперским городом не позволяет команде завершить подготовку квестов — с ними планируют разобраться к концу первого квартала 2026 года;
  • большинство механик будут готовы к концу 2025 года;
  • полировкой, исправлением багов и корректировкой баланса разработчики собираются заниматься вплоть до дня релиза.
Команде требуются специалисты для работы над заставочными роликами

Команде требуются специалисты для работы над заставочными роликами

Некоторые обещанные функции на релизе Skyblivion доступны не будут и появятся в игре после выхода. В их число входят уникальный интерфейс (заменят промежуточным с элементами из Skyrim), система создания заклинаний и сражения под водой.

Также в виде пострелизных обновлений Skyblivion получит динамические подземелья, возможность разграблять могилы, новых последователей и врагов, дополнительные заклинания и уникальные предметы.

Теги: skyblivion, tesrenewal, bethesda softworks, ролевая игра
