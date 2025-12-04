Сегодня 04 декабря 2025
Такая корова нужна самому: Intel передумала продавать сетевое подразделение

Период руководства Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) запомнился серьёзными инвестициями в строительство новых предприятий, в поисках денег для покрытия убытков уже при новом руководстве Intel задумалась о продаже не самых важных активов, сетевое подразделение оказалось в их числе, но теперь этому решению дан обратный ход.

Источник изображения: Intel

Запущенные в этом году переговоры подразумевали, что Ericsson купит часть акций подразделения Intel, отвечающего за сетевые технологии и телекоммуникации. По мнению руководства, сетевое подразделение принесёт больше пользы в составе корпорации с полным контролем над ним. «После тщательного изучения стратегических опций для NEX, включая полное отделение, мы определили, что бизнес добьётся большего успеха в составе Intel»,говорится в официальном заявлении компании. При этом подразумевается, что сетевые решения будут более тесно интегрироваться с остальными, разрабатываемыми компанией. Центры обработки данных, искусственный интеллект и периферийные вычисления станут теми сегментами бизнеса Intel, которые выиграют от подобной интеграции.

Переговоры с Ericsson о возможных инвестициях в сетевой бизнес Intel прекращены, хотя её бизнес сильно зависит от компонентов этой марки. Ранее Intel рассматривала возможность обособления данного подразделения и занималась поиском стратегических инвесторов для него. С лета этого года Intel наблюдала приток средств инвесторов. Власти США в обмен на 10 % акций предоставили ей $8,9 млрд, ещё $2 млрд вложила японская SoftBank, а конкурирующая Nvidia пообещала вложить $5 млрд и развивать взаимовыгодное сотрудничество.

intel, nex, ericsson, сделка
