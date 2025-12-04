Индийские власти отказались от требований обязательной установки государственного приложения на смартфоны

Все прелести индийской демократии демонстрируются событиями всего лишь одной недели, когда инициатива местных властей по обязательной установке государственного приложения для поиска похищенных смартфонов сначала была ослаблена по своим требованиям, а затем и вовсе была отменена, о чём индийские чиновники сообщили вчера вечером.
Репортаж со стенда HONOR на выставке MWC 2025: передовые новинки и стратегические планы на будущее с ИИ
По информации Reuters, индийские власти отказались от идеи обязательной установки приложения Sanchar Saathi на все смартфоны, продаваемые на внутреннем рынке страны. Первоначально предполагалось, что новому требованию поставщики смартфонов должны будут подчиниться в течение 90 дней, начиная с 28 ноября. Считалось также, что должны быть предусмотрены механизмы, не позволяющие пользователю самостоятельно заблокировать или удалить приложение. Позже индийские чиновники смягчили позицию, заявив, что владельцы смартфонов смогут удалить приложение в любой момент, если захотят этого.
Инициатива натолкнулась не только на критику со стороны оппозиционных партий в Индии, но и на сопротивление самих производителей смартфонов. По крайней мере, Apple и Samsung отказались обеспечить установку этого приложения на свои смартфоны, реализуемые на территории Индии. В конечном итоге, как можно понять из публичных заявлений Министерства коммуникаций Индии, правительство решило отказаться от требований обязательной установки приложения на мобильные устройства силами производителей и поставщиков. Чиновники добавили, что граждане страны и так активно скачивают упоминаемое приложение, которое было выпущено в начале года, и сейчас его уже установили 600 000 человек. Власти настаивают на безопасности приложения и его ориентации на борьбу с хищениями смартфонов.
Источник: