В ChatGPT появилась реклама — даже у пользователей самого дорогого тарифа за $200 в месяц

В минувшие выходные OpenAI начала без громких анонсов показывать в тестовом режиме рекомендации сторонних приложений в чатах — они появились преимущественно у пользователей, которые оформили дорогую подписку ChatGPT Pro за $200 в месяц.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Реакция последовала незамедлительно, как только в соцсетях опубликовали первый снимок экрана с такой рекламой — высказывается мнение, что OpenAI придётся отступить, чтобы сохранить преданную аудиторию. Одному из пользователей ChatGPT Pro сервис предложил «подыскать групповое занятие фитнесом» и подключить приложение Peloton — он не спрашивал искусственный интеллект ни о Peloton, ни о фитнесе вообще. Ранее в приложении ChatGPT для Android обнаружили фрагменты кода с упоминанием «рекламной функции», некоего «базарного контента» (bazaar content), «поисковой рекламы» и «карусели с поисковой рекламой».

Источник изображения: x.com/Yuchenj_UW

Появление рекламы в ChatGPT было ожидаемым нововведением, особенно для пользователей, у которых нет платной подписки, но её показ обладателям дорогой подписки ChatGPT Pro за $200 в месяц — это, пожалуй, перебор. Как впрочем, и тем, кто платит $20 в месяц за ChatGPT Plus. Один из пользователей ChatGPT Pro заявил, что уже подумывает отменить платную подписку; второй, обладатель такой же, сообщил, что видит её уже два или три дня, и добавил, что он из Великобритании — значит, OpenAI решила провести свой эксперимент и там.

Пользователи ChatGPT сошлись во мнении, что показ объявлений, не имеющих отношения к теме переписки с чат-ботом, явно трактуется как реклама. Хотя дизайнерам, например, подошло бы предложение подключить сервис Canva. Неизвестно, решит ли OpenAI оставить такой формат для всё аудитории, но хотелось бы надеяться, что отрицательных последствий для всей отрасли ИИ это не повлечёт.

Источник:

openai, chatgpt, реклама
