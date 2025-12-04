Сегодня 04 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI поглотит ИИ-стартап Neptune — это...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI поглотит ИИ-стартап Neptune — это поможет в обучении новых ИИ-моделей

Претендуя на всеобщее внимание и безраздельное доверие инвесторов, компания OpenAI уже не стесняется делать приобретения активов, которые могут помочь ей в развитии бизнеса. Например, стартап Neptune, который предлагал разработчикам систем искусственного интеллекта инструменты для мониторинга за обучением языковых моделей, будет продан OpenAI.

Источник изображения: Neptune

Источник изображения: Neptune

Сумма сделки не раскрывается, но издание The Information со ссылкой на неофициальные источники сообщает, что OpenAI передаст по её условиям владельцам Neptune менее $400 млн в форме собственных акций. Для OpenAI деятельность Neptune является хорошо знакомым бизнесом, поскольку первая из компаний является клиентом второй. К числу таких клиентов можно отнести Samsung, Roche и HP. Изначально деятельность Neptune осуществлялась под крылом Deepsense, но в 2018 году первая обрела самостоятельность. К настоящему моменту Neptune удалось привлечь $18 млн на финансирование своей деятельности.

Для сравнения, капитализацию OpenAI сейчас оценивают более чем в $500 млрд, поэтому для неё передача количества акций, эквивалентных сумме $400 млн, не станет большой жертвой в обмен на ценный актив, который можно использовать в работе. Хотя официальные представители OpenAI отрицают факт подготовки к выходу на биржу, слухи приписывают стартапу намерения сделать соответствующий шаг во второй половине следующего года. Капитализация OpenAI по итогам этих мероприятий может вырасти до $1 трлн. Сделка с Neptune не станет для OpenAI первой стратегической инвестицией. Ранее она уже вложилась в капитал Thrive Holdings с прицелом внедрить ИИ в сфере бухгалтерского учёта и услуг в области информационных технологий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сэм Альтман пытался заполучить амбициозного конкурента SpaceX — вероятно, ради орбитальных дата-центров
Очередная круговая сделка в ИИ-пузыре: OpenAI приобрела долю в собственном инвесторе
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
В ChatGPT появилась реклама — даже у пользователей самого дорогого тарифа за $200 в месяц
Глава Anthropic тонко намекнул, что OpenAI работает по принципу «живём лишь раз» — и рискует слишком сильно
«Грокипедия» стала редактируемой — и начался хаос
Теги: openai, neptune, ии, сделка
openai, neptune, ии, сделка
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.