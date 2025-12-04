Претендуя на всеобщее внимание и безраздельное доверие инвесторов, компания OpenAI уже не стесняется делать приобретения активов, которые могут помочь ей в развитии бизнеса. Например, стартап Neptune, который предлагал разработчикам систем искусственного интеллекта инструменты для мониторинга за обучением языковых моделей, будет продан OpenAI.
Сумма сделки не раскрывается, но издание The Information со ссылкой на неофициальные источники сообщает, что OpenAI передаст по её условиям владельцам Neptune менее $400 млн в форме собственных акций. Для OpenAI деятельность Neptune является хорошо знакомым бизнесом, поскольку первая из компаний является клиентом второй. К числу таких клиентов можно отнести Samsung, Roche и HP. Изначально деятельность Neptune осуществлялась под крылом Deepsense, но в 2018 году первая обрела самостоятельность. К настоящему моменту Neptune удалось привлечь $18 млн на финансирование своей деятельности.
Для сравнения, капитализацию OpenAI сейчас оценивают более чем в $500 млрд, поэтому для неё передача количества акций, эквивалентных сумме $400 млн, не станет большой жертвой в обмен на ценный актив, который можно использовать в работе. Хотя официальные представители OpenAI отрицают факт подготовки к выходу на биржу, слухи приписывают стартапу намерения сделать соответствующий шаг во второй половине следующего года. Капитализация OpenAI по итогам этих мероприятий может вырасти до $1 трлн. Сделка с Neptune не станет для OpenAI первой стратегической инвестицией. Ранее она уже вложилась в капитал Thrive Holdings с прицелом внедрить ИИ в сфере бухгалтерского учёта и услуг в области информационных технологий.
