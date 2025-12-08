Топ-10 смартфонов до 20 тысяч рублей (2025 год)

По сути, в этом году мы столкнулись лишь с плавным обновлением уже знакомых моделей — ни свежих брендов, ни неожиданных гостей из ценовых сегментов повыше мы в сегменте "до 20 тыс. рублей" не встретим. Как и свежих технологических тенденций: да, стало больше OLED-экранов, но без явного прорыва в этом отношении; аппаратные платформы примерно того же уровня. Разве что батареи стали чуть более емкими — даже без кремний-углеродных аккумуляторов; производители освоили технологии более плотной компоновки литий-полимерных ячеек. В остальном примерно та же картина — как и в случае с бюджетным сегментом, к которому мы подступались еще летом. Можно отметить разве что все более внимательное отношение к прочности и влагозащите.

Однако один прелюбопытный момент все же есть. Но оставим небольшую интригу, вернемся к нему ниже, а сейчас — поехали!

Операционная система: Android 14 (фирменная оболочка HyperOS).

Дисплей: 6,67 дюйма, AMOLED, 2712 × 1220; 120 Гц.

Платформа: Mediatek Dimensity 7300 Ultra: восемь ядер (4 × Cortex-A78, частота 2,5 ГГц + 4 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц).

Оперативная память: 8/12 Гбайт.

Флеш-память: 128/256/512 Гбайт.

Камера: 108 + 8 + 2 Мп (стандартный угол обзора + широкий угол + макро).

Две SIM-карты, нет слота для карты памяти.

Емкость аккумулятора: 5110 мА·ч.

Цена: от 19 990 рублей (официальная розница), от 16 000 рублей (маркетплейсы).

Почему стоит покупать: оригинальный дизайн, AMOLED-дисплей с поддержкой частоты 120 Гц и 2К-разрешением, есть широкоугольная камера, влагозащита по стандарту IP68/IP69, отличная производительность.

Что может остановить: нет слота для карты памяти, не самая выдающаяся автономность.

Да, это будет та самая подборка, в которой название Xiaomi не встретится в общем списке совсем. Что поделать, компания настаивает на том, что POCO — это отдельный бренд, существующий независимо от материнского. При этом POCO X7 как раз достаточно подешевел, чтобы вписаться в заданные нами рамки.

И в данных рамках это — почти что царь-смартфон. Уже по сводке достоинств и недостатков вы можете увидеть, насколько тут все сбалансировано, минусов на фоне других представителей подборки толком и не видно. И действительно, сочетание 2K-экрана с AMOLED-матрицей, тройной камеры (с двумя «оптическими» фокусными расстояниями), серьезной влагозащиты и, главное, одной из самых мощных в своем классе аппаратных платформ создает для POCO X7 особые условия. Добавим, что еще и оформлен смартфон интересно — спутать его с каким-то другим невозможно. Что касается цены, то на маркетплейсах у «официалов» за 16 тысяч можно найти глобальную версию 8+128 Гбайт — с учетом отсутствия слота для карты памяти предложение на грани сомнительного, но если вы не пишете видео постоянно, то рассмотреть вполне можно.

Альтернатива: Xiaomi Redmi Note 14. Это классика, но в этом году серьезного (да, по сути, почти никакого) прорыва по сравнению с Redmi Note 13 не произошло — из преимуществ относительно POCO X7 можно отметить разве что наличие слота для карты памяти в сочетании с чуть более низкой (но не критично) ценой. Ну и главная камера, в теории, тут поинтереснее, но без прямого сравнения выводы об этом сделать сложно.

Операционная система: Android 15 (фирменная оболочка HiOS).

Дисплей: 6,78 дюйма, AMOLED, 2720 × 1224 точек; 144 Гц.

Платформа: Mediatek Helio G200: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,2 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц).

Оперативная память: 8 Гбайт.

Флеш-память: 256 Гбайт.

Камера: 50 Мп (стандартный угол обзора).

Две SIM-карты, нет слота для карты памяти.

Емкость аккумулятора: 5160 мА·ч.

Цена: от 18 199 рублей (официальная розница), от 17 600 рублей (маркетплейсы).

Почему стоит покупать: это самый тонкий смартфон в своем классе, AMOLED-экран с 2К-разрешением и частотой 144 Гц, оригинальный дизайн, неожиданно емкий для его габаритов аккумулятор + быстрая зарядка, достойная камера, стереодинамики, Corning Gorilla Glass 7i.

Что может остановить: одинарная камера, много предустановленного софта в оболочке, нет слота для карты памяти, невысокая производительность.

И вот сразу — тот самый обещанный сюрприз, который нам всем преподнесла компания TECNO. Вдохновившись (заранее, вышли-то они почти одновременно) iPhone Air, компания представила свой ультратонкий (5,9 мм) смартфон, только ценой более чем в четыре раза ниже!

И получилось, честно скажу, здорово — компромиссы, которые раздражают во флагманском сегменте, тут кажутся вполне уместными. Одинарная камера — ну и пусть. Производительность не выдающаяся — да, но в сонме недорогих смартфонов не стоит особняком. Нет слота для карты памяти — так у гаджетов толщиной едва ли не в два раза больше его тоже нет. При этом предложение по-настоящему уникальное, смартфон хорош безотносительно к своей тонкости и легкости (156 граммов!), да еще и неплохо защищен от влаги (IP64), со стереодинамиками и AMOLED-дисплеем с поддержкой 2K-разрешения и частоты аж до 144 Гц.

Альтернатива: Нет. Точнее, есть, но о ней мы поговорим чуть ниже.

Операционная система: Android 15 (фирменная оболочка HiOS).

Дисплей: 6,78 дюйма, AMOLED, 2436 × 1080 точек; 144 Гц.

Платформа: MediaTek Dimensity 7300 Ultimate: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A78, частота 2,5 ГГц и 4 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц).

Оперативная память: 8/12 Гбайт.

Флеш-память: 256 Гбайт.

Камера: 50 + 8 Мп (стандартный угол обзора + широкий угол).

Две SIM-карты, нет слота для карты памяти.

Емкость аккумулятора: 5200 мА·ч.

Цена: от 19 899 рублей (официальная розница; на маркетплейсах цена не отличается).

Почему стоит покупать: крупный AMOLED-экран с частотой 144 Гц, оболочка с функциональным встроенным ИИ, отличная производительность, интересный дизайн, хорошее качество съемки (выделим специально макро), качественная фронталка.

Что может остановить: слабенько реализован «гибридный» зум, невысокое качество съемки ночью, нет слота для карты памяти.

Да-да, второй TECNO подряд — можно назвать это второй часть сюрприза, связанного с «тонким» смартфоном, а можно — победой бренда в среднебюджетном сегменте этого года, где у компании оказалось неожиданно много интересных предложений. И самое интересное — внезапно подешевевший TECNO CAMON 40 Pro 5G, смартфон, который весной поступил в продажу по цене около 27 тысяч.

Сейчас, при стоимости в 19 с небольшим тысяч, он становится по сумме характеристик одним из лучших предложений в своем классе: мощная аппаратная платформа, крупный AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц (пусть и без 2К-разрешения), пожалуй, лучшее сочетание камер (тыльные + фронтальная) в этом ценовом сегменте и завидно сдобренная нейросетевой помощью оболочка.

Альтернатива: TECNO POVA 7. Вариант попроще для тех, кому нужно больше практичности, — здоровенный аккумулятор в сочетании с беспроводной зарядкой и чуть более мощной аппаратной платформой компенсируются ЖК-экраном и куда более простыми камерами. Ну и корпус куда менее изящный.

Операционная система: Android 15 (фирменная оболочка XOS).

Дисплей: 6,78 дюйма, AMOLED, 2720 × 1224 точек; 144 Гц.

Платформа: Mediatek Helio G200: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,2 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц).

Оперативная память: 6/8 Гбайт.

Флеш-память: 128/256 Гбайт.

Камера: 50 Мп + вспомогательный модуль.

Две SIM-карты, нет слота для карты памяти.

Емкость аккумулятора: 5160 мА·ч.

Цена: от 18 200 рублей (официальная розница; на маркетплейсах цена не отличается).

Почему стоит покупать: крупный AMOLED-экран с 2К-разрешением и частотой 144 Гц, очень тонкий и легкий корпус, Gorilla Glass 7i, стереодинамики, достойная автономность + быстрая зарядка, фронтальная камера со вспышкой.

Что может остановить: нет слота для карты памяти, только одна тыльная камера, сама по себе фронталка невыдающаяся.

Если TECNO обставила выпуск смартфона толщиной 5,9 мм с огромной помпой и отлично прокатилась на волне хайпа от самого тонкого айфона, то Infinix свой смартфон толщиной аж в 6 мм (поднимаем табличку «сарказм») выпустила еще в середине лета, в звенящей тишине. Хотя на самом деле он даже легче, и у него не так выступают камеры.

Был соблазн именно Infinix HOT 60 Pro+ поставить на место TECNO SPARK Slim (и не пришлось бы брать в рейтинг сразу два TECNO), но все-таки формально Slim действительно тоньше. Хотя характеристики у этих смартфонов очень близки, вплоть до платформы, аккумулятора и AMOLED-экрана с нетипичным разрешением и частотой. Все-таки Infinix и TECNO родственные бренды и порой «списывают» друг у друга. Да, это реальная альтернатива TECNO SPARK Slim, если вам хочется что-то попроще и поярче внешне.

Альтернатива: Infinix NOTE 50. Формально это смартфон из серии постарше, но его преимущества (при куда более крупном корпусе) — только макрокамера, поддержка беспроводной зарядки да алюминиевая рамка (вместо пластиковой у тонкого HOT).

Операционная система: Android 14 (собственная оболочка Magic OS).

Дисплей: 6,8 дюйма, IPS, 2412 × 1080 точек; 120 Гц.

Платформа: MediaTek Dimensity 7025 Ultra: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A78, частота 2,5 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц).

Оперативная память: 8/12 Гбайт.

Флеш-память: 256 Гбайт.

Камера: 108 + 5 Мп (стандартный угол обзора + широкий угол).

Две SIM-карты, нет слота для карты памяти.

Емкость батареи: 5800 мА·ч.

Цена: от 15 999 рублей (официальная розница; в маркеплейсах — не дешевле).

Почему стоит покупать: крупный экран с поддержкой частоты 120 Гц, есть широкоугольная камера, неплохое качество съемки на главную камеру, классический дизайн с красивым покрытием спинки, нормальная автономность, прочный и влагозащищенный корпус.

Что может остановить: нет слота для карты памяти, та самая широкоугольная камера снимает так себе, есть заметный троттлинг, ЖК-дисплей.

К сожалению, с обновлением моего любимого, субъективно, смартфона этой ценовой категории, HONOR серии X8, производитель откровенно затянул. HONOR X8с по-прежнему симпатично выглядит, это тонкий и легкий гаджет, но характеристики отстают от современных реалий.

Зато появился HONOR X9c Smart, предлагающий чуть иные ценности, но набор качеств у него выдающийся: это ударопрочный смартфон с отличной степенью влаго- и пылезащиты (IP68/IP69) и огромной для своего класса батареей. Правда, столь же огромной автономностью он похвастаться не может — то ли из-за утечек в ОС, то ли из-за здоровенного ЖК-экрана смартфон держит заряд просто нормально, без каких-либо рекордов. С производительностью у HONOR X9c Smart, к слову, все нормально — однозначно из представителей подборки он уступает в этом только POCO X7.

Альтернатива: HONOR X8c. А вот и упомянутый красавчик — для тех, кому облик и удобство в обращении (в первую очередь — удобство) важнее производительности, камер и всего прочего.

Операционная система: Android 14 (фирменная оболочка realme UI).

Дисплей: 6,72 дюйма, IPS, 2400 × 1080 точек; 90 Гц.

Платформа: MediaTek Helio G92 Max: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 1,8 ГГц).

Оперативная память: 8 Гбайт.

Флеш-память: 128/256 Гбайт.

Камера: 50 Мп + вспомогательная камера.

Две SIM-карты, отдельный слот для карты памяти.

Емкость аккумулятора: 5828 мА·ч.

Цена: от 13 299 рублей (официальная розница), от 11 000 рублей (маркетплейсы, но нет от «официалов»).

Почему стоит покупать: аккуратный дизайн, крупный дисплей с частотой 90 Гц, неплохое качество съемки на главную камеру, отличная автономность и быстрая зарядка, очень прочный корпус с влагозащитой IP69, выделенный слот для карты памяти.

Что может остановить: нет дополнительных фокусных расстояний на камере, ночью смартфон снимает так себе, невысокая производительность, монофонический динамик, ЖК-экран с частотой 90 Гц.

Один из самых «кондовых» смартфонов в подборке — тем и ценен. realme C75 не может похвастать высокой мощью или шикарной камерой (она тут, по сути, одинарная, хоть и неплохого уровня), но при этом он одновременно и актуально, и аккуратно выглядит при том, что это один из самых выносливых, крепких и хорошо защищенных от внешних воздействий смартфонов в подборке.

Этим его достоинства не исчерпываются — добавим к перечисленному еще и слот для карты памяти, причем выделенный, а не гибридный (при том, что большинство конкурентов о картах памяти и слышать не желают), и быструю зарядку. Ну и при том, что платформа тут не самая мощная и свежая, работает realme C75 все же достаточно шустро, дискомфорта в обращении не вызывает.

Альтернатива: realme 14T. Более модный и мощный смартфон, с AMOLED-экраном и даже большей по емкости батареей, чем у realme C75, но при этом заметно дороже (я бы даже сказал — необоснованно дороже). Во многом эта цена продиктована наличием 5G-модема, но для нас с вами это (скорее всего) не так уж и актуально.

⇡#vivo V60 Lite

Операционная система: Android 15 (фирменная оболочка FuntouchOS).

Дисплей: 6,77 дюйма, AMOLED, 2392 × 1080 точек.

Платформа: Qualcomm Snapdragon 685: восемь ядер (4 × Cortex-A73, частота 2,8 ГГц + 4 × Cortex-A53, частота 1,9 ГГц).

Оперативная память: 8 Гбайт.

Флеш-память: 128/256 Гбайт.

Камера: 50 + 8 Мп (стандартный угол обзора + широкий угол).

Две SIM-карты, нет слота для карты памяти.

Емкость аккумулятора: 6500 мА·ч.

Цена: от 15 200 рублей (официальная розница), от 12 000 рублей (маркетплейсы).

Почему стоит покупать: лучшая автономность в своем классе, быстрая зарядка, стереодинамики, крупный AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, неплохие камеры (как тыльные, так и фронтальная).

Что может остановить: нет слота для карты памяти, слабая производительность, низкое качество съемки видео (Full HD 30p), крупные габариты.

У vivo второй год подряд в подборке смартфон, лучше всех держащий заряд, причем благодаря использованию не просто емкой батареи, а батареи кремний-углеродной. Да-да, она буквально за пару лет добралась от флагманов и складных смартфонов до околобюджетного сегмента.

Самое отрадное, что vivo V60 Lite может порадовать не только аккумулятором на шесть с половиной тысяч миллиампер-часов. Тут приличные камеры, поддержка быстрой зарядки, стереодинамики, защита корпуса по стандарту IP65 и AMOLED-дисплей с Full HD-разрешением. Я делаю на этом отдельный акцент, так как прошлогодний гость, vivo Y28, был оснащен HD-дисплеем, в этом же году таких экранов в подборке почти нет. Пожалуй, можно фиксировать еще одну тенденцию — и очевидный прогресс.

Альтернатива: vivo Y29. А вот смысл Y-серии при наличии такого V60 Lite несколько теряется — разве что слот для карты памяти можно тут отметить, в остальном же vivo Y29 хуже своего внутреннего конкурента буквально во всем (вплоть до того самого HD-дисплея), но при этом почти не дешевле.

Операционная система: Android 15 (фирменная оболочка ColorOS).

Дисплей: 6,67 дюйма, IPS, 1604 × 720 точек; 90 Гц.

Платформа: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A73, частота 2,1 ГГц и 4 × ARM Cortex-A53, частота 1,8 ГГц).

Оперативная память: 8 Гбайт.

Флеш-память: 128/256 Гбайт.

Камера: 50 Мп + вспомогательный модуль.

Две SIM-карты, слот для карты памяти.

Емкость аккумулятора: 5800 мА·ч.

Цена: от 15 200 рублей (официальная розница).

Почему стоит покупать: крупный дисплей с частотой 90 Гц, прекрасно защищенный корпус (IP68/IP69), отличная автономность, стереодинамики, камера уверенно снимает при нормальном освещении, есть слот для карты памяти.

Что может остановить: посредственная производительность, нет опций по фокусным расстояниям камеры, ЖК-экран с HD-разрешением, крупный «подбородок».

Еще один прочный «долгожитель» в нашей подборке, и на этот раз в топку уверенной автономности брошено буквально все.

Помимо солидной батарейки отмечаем HD-разрешение экрана (да, вот он, упомянутый пунктом выше антигерой подборки) и слабенькую платформу (пусть и относительно актуальную по дате выпуска, но с ядрами, уже убеленными сединами). Да, все это приводит к тому, что живет аппарат долго — еще бы ЖК-панель заменить светодиодной. Ну и корпус с армейскими сертификатами защиты, устойчивый к влаге и пыли и получивший серьезное защитное стекло, тоже стоит отметить.

Не альтернатива: HUAWEI nova 14i. Последний в настоящий момент представитель бюджетного семейства смартфонов Huawei, и весьма типичный — крупный, с огромным экраном и огромной же батареей, аппаратной платформой пятилетней давности и общим ощущением, что он был бы актуален пару лет назад. Но не без своего особого шарма.

Операционная система: Android 15 (собственная оболочка).

Дисплей: 6,7 дюйма, Super AMOLED, 2340 × 1080; 90 Гц.

Платформа: MediaTek Helio G99: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A76, частота 2,2 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц).

Оперативная память: 4/6/8 Гбайт.

Флеш-память: 128/256 Гбайт.

Камера: 50 + 5 + 2 Мп (стандартный угол обзора + широкий угол + макро).

Две SIM-карты, гибридный слот для карты памяти.

Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч.

Цена: от 14 200 рублей (официальная розница; на маркетплейсах цена не отличается).

Почему стоит покупать: AMOLED-экран с 90 Гц, есть широкоугольная камера, приятный дизайн, достойная автономность, есть слот для карты памяти (гибридный), Gorilla Glass Victus+.

Что может остановить: 90 Гц, нет зарядного устройства в комплекте, нет стереодинамиков, широкоугольная камера снимает не очень, не самая мощная платформа, в недорогой версии мало оперативной памяти, низкое качество съемки видео (Full HD 30p).

У Samsung в последние годы получается создавать вполне конкурентоспособные бюджетные смартфоны — но в 2025-м все-таки случилась пробуксовка.

По своей старой недоброй традиции корейская компания о-о-о-о-чень плавно обновляет свои смартфоны, особенно недорогие. Вот и сейчас — даже сравнивая с позапрошлогодним Galaxy A14, мы увидим только увеличенный экран с более прочным стеклом и… более-менее все. Та же аппаратная платформа (еще держащаяся бодрячком, но порядком постаревшая Helio G99), те же опции по памяти, то же отсутствие зарядного устройства в комплекте, что для бюджетного смартфона особенно печально. Очередной дешевый «самсунг», который можно купить в первую очередь из любви к бренду.

Альтернатива: Samsung Galaxy A16. Все почти то же самое, но можно найти чуть дешевле.

⇡#KENSHI Armor I1w

Операционная система: Android 13 (чистый).

Дисплей: 6,58 дюйма, IPS, 2408 × 1080 точек.

Платформа: MediaTek Helio G85: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 1,8 ГГц).

Оперативная память: 6 Гбайт.

Флеш-память: 128 Гбайт.

Камера: 12 + 8 + 0,3 Мп ( стандартный угол обзора + широкий угол + макро).

Две SIM-карты, гибридный слот для карты памяти.

Емкость аккумулятора: 11500 мА·ч.

Цена: от 13 800 рублей (официальная розница).

Почему стоит покупать: дизайн, ударопрочный и влагозащищенный корпус, чистый Android (причем относительно актуальный!), отличная автономность.

Что может остановить: дизайн, слабенькая платформа, посредственные камеры (зато сразу три тыльные!), медленная зарядка.

Представитель, вероятно, уже вымирающего вида бруталов — постепенно армейские стандарты прочности и влагозащиты осваивают и традиционные смартфоны, без использования резиновых бортиков и кирпичеподобных корпусов.

Хотя, конечно, традиционные смартфоны все еще не могут предложить батареи на 11,5 тысячи миллиампер-часов. То есть это и смартфон, и пауэрбанк — для рыбаков и любителей походов подобные модели все еще актуальны. И KENSHI Armor I1w — типичный представитель вида. Из ярких минусов отмечу старую версию Android (что с учетом минимального цикла обновления критично) и слабенькую начинку. Последнее, впрочем, достаточно типично для подобного рода устройств. Отдельное внимание — макрокамере, точнее тому, что заявлено как камера для макро, при разрешении 0,3 Мп!

Альтернатива: Blackview BV4800 Pro. Подобное устройство, но от чуть более известного бренда, при этом с HD-экраном и еще более слабым процессором.