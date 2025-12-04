Еврокомиссия начала новое антимонопольное расследование в отношении Meta✴ Platforms в связи с внедрением ИИ-функций в WhatsApp, вызвавшим опасения, что условия ведения бизнеса американского технологического гиганта могут помешать конкурирующим ИИ-компаниям предлагать свои услуги через WhatsApp, сообщила газета The Financial Times.

Компания интегрировала систему Meta✴ AI в мессенджер в Евросоюзе в марте этого года, спустя почти год после приостановки развёртывания из-за «сложной системы регулирования» в регионе. Новое расследование подпадает под действие традиционного антимонопольного законодательства, а не закона о цифровых рынках (DMA), направленного против доминирования крупных онлайн-платформ.

В Италии уже проводят расследование в связи с обвинениями Meta✴ в использовании своего влияния на рынке путём интеграции инструмента ИИ в WhatsApp. В прошлом месяце итальянский регулятор расширил расследование для изучения того, пользовалась ли Meta✴ своим доминирующим положением, блокируя конкурирующие чат-боты на базе ИИ на платформе обмена сообщениями. Регулятор утверждает, что новые условия использования сервиса обмена сообщениями WhatsApp Business и новые ИИ-функции «могут ограничить разработку, доступ к рынку или техническое развитие рынка услуг чат-ботов на основе искусственного интеллекта».

Представитель WhatsApp отказался комментировать сообщение о предстоящем расследовании ЕС, а по поводу расследования в Италии, заявил: «Эти заявления безосновательны. Появление чат-ботов на основе искусственного интеллекта в нашем бизнес-API создаёт нагрузку на наши системы, на которую они не были рассчитаны». Он отметил, что сфера искусственного интеллекта остаётся крайне конкурентной, и потребители имеют доступ к сервисам различными способами, включая магазины приложений, поисковые системы, почтовые службы, партнёрские интеграции и операционные системы.