Meta✴ попытается починить поддержку пользователей Facebook✴ и Instgram с помощью ИИ

Пользователи Facebook✴ и Instagram✴, которым приходилось обращаться в службу поддержки соцсетей, хорошо знают, насколько непрост этот процесс. Автоматизированные системы Meta✴ крайне неэффективны, из-за чего получить реальную помощью через них крайне затруднительно. Meta✴ признала, что «система поддержки компании не всегда соответствовала ожиданиям», добавив, что решить эту проблему должна интеграция алгоритмов на базе искусственного интеллекта.

Компания внедряет новый хаб поддержки для Facebook✴ и Instagram✴, в рамках которого будут объединены все инструменты поддержки пользователей. Там появится возможность взаимодействия с ИИ-помощником, который будет отвечать на вопросы о проблемах с аккаунтом или политиках Meta✴. Однако хаб поддержки, вероятно, будет не слишком полезен, если у пользователя нет доступа к своему аккаунту. Для решения вопросов с восстановлением доступа к аккаунтам Meta✴ запустит отдельный внешний инструмент.

Восстановление взломанных аккаунтов долгое время было головной болью для пользователей Facebook✴ и Instagram✴. Meta✴ утверждает, что этот процесс был оптимизирован с помощью улучшенных уведомлений по электронной почте и SMS. ИИ-алгоритм в этом процессе также будет задействован для определения местоположения устройства и анализа мест, откуда ранее пользователь взаимодействовал с соцсетью. «Наш новый процесс восстановления аккаунта адаптируется к вашей конкретной ситуации, предлагая более понятные инструкции и простую верификацию. Мы также расширили методы восстановления, включив в них опциональную возможность записи селфи-видео для подтверждения вашей личности», — говорится в сообщении Meta✴.

Вместе с этим Meta✴ начала тестировать нового ИИ-ассистента поддержки в Facebook✴. Он может предоставлять «мгновенную персонализированную помощь» по таким вопросам, как восстановление аккаунта или управление профилем. Пока не ясно, как именно будет работать ИИ-помощник и смогут ли пользователи взаимодействовать с реальными сотрудниками службы поддержки соцсети. В настоящее время ИИ-ассистент находится на «ранней стадии тестирования» и доступен только некоторым пользователям Facebook✴ в разных странах мира.