Новости Software
Новости Software
Meta✴ попытается починить поддержку пользователей Facebook✴ и Instgram с помощью ИИ

Пользователи Facebook и Instagram, которым приходилось обращаться в службу поддержки соцсетей, хорошо знают, насколько непрост этот процесс. Автоматизированные системы Meta крайне неэффективны, из-за чего получить реальную помощью через них крайне затруднительно. Meta признала, что «система поддержки компании не всегда соответствовала ожиданиям», добавив, что решить эту проблему должна интеграция алгоритмов на базе искусственного интеллекта.

Источник изображения: bruce mars / Unsplash

Компания внедряет новый хаб поддержки для Facebook и Instagram, в рамках которого будут объединены все инструменты поддержки пользователей. Там появится возможность взаимодействия с ИИ-помощником, который будет отвечать на вопросы о проблемах с аккаунтом или политиках Meta. Однако хаб поддержки, вероятно, будет не слишком полезен, если у пользователя нет доступа к своему аккаунту. Для решения вопросов с восстановлением доступа к аккаунтам Meta запустит отдельный внешний инструмент.

Восстановление взломанных аккаунтов долгое время было головной болью для пользователей Facebook и Instagram. Meta утверждает, что этот процесс был оптимизирован с помощью улучшенных уведомлений по электронной почте и SMS. ИИ-алгоритм в этом процессе также будет задействован для определения местоположения устройства и анализа мест, откуда ранее пользователь взаимодействовал с соцсетью. «Наш новый процесс восстановления аккаунта адаптируется к вашей конкретной ситуации, предлагая более понятные инструкции и простую верификацию. Мы также расширили методы восстановления, включив в них опциональную возможность записи селфи-видео для подтверждения вашей личности», — говорится в сообщении Meta.

Вместе с этим Meta начала тестировать нового ИИ-ассистента поддержки в Facebook. Он может предоставлять «мгновенную персонализированную помощь» по таким вопросам, как восстановление аккаунта или управление профилем. Пока не ясно, как именно будет работать ИИ-помощник и смогут ли пользователи взаимодействовать с реальными сотрудниками службы поддержки соцсети. В настоящее время ИИ-ассистент находится на «ранней стадии тестирования» и доступен только некоторым пользователям Facebook в разных странах мира.

Теги: me, ff, искусственный интеллект
