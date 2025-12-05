Сегодня 05 декабря 2025
AMD повысила цены на все видеокарты Radeon RX 9000 — +$10 за каждые 8 Гбайт, и в январе добавят ещё

После слухов о возможном повышении цен на видеокарты источник в отрасли, занимающийся дистрибуцией и пожелавший остаться анонимным, подтвердил изданию Tom's Hardware, что AMD фактически повысила цены на видеокарты Radeon и комплекты памяти, отправляемые AIB-партнёрам, — на 10 долларов за каждые 8 Гбайт в составе этих карт. В конечном итоге это повышение будет переложено на потребителей. Дополнительное повышение цен также запланировано на январь 2026 года.

Источник изображения: AMD

Хотя источник издания не сообщил причину повышения цен, её несложно установить. Стремительное расширение инфраструктуры искусственного интеллекта и строительство новых центров обработки данных способствовали дефициту чипов памяти, что привело к значительному росту цен на DRAM. Влияние повышенного спроса на другие сегменты было лишь вопросом времени, и рынок видеокарт уже начал ощущать это давление.

Как сообщается, повышение цен коснётся только серии видеокарт AMD Radeon RX 9000 на архитектуре RDNA 4. По данным Tom’s Hardware, доступность более ранних серий видеокарт Radeon, по крайней мере на рынке США, остаётся ограниченной.

Корректировка цен будет зависеть от модели и объёма видеопамяти. Модели с большим объёмом памяти подорожают сильнее. Дополнительные расходы будут возложены на потребителей. Например, вариант Radeon RX 9060 XT на 16 Гбайт подорожает с рекомендованных 349 до 369 долларов, а вариант на 8 Гбайт — с 299 до 309 долларов, что отражает процентное увеличение на 5,8 % и 3,3 % соответственно. Однако такая оценка предполагает, что поставщики не будут накладывать дополнительную наценку сверх возросшей цены — а этого обещать никто не может. Также неясно, будет ли повышение применяться глобально или ко всем дистрибьюторам.

Изначальная РРЦ, новая РРЦ, текущая самая низкая цена. Источник изображения: Tom’s Hardware

Повышение цен для дистрибьюторов уже произошло, однако видеокарты RDNA 4 в настоящее время продаются по цене, равной или ниже первоначальной рекомендованной розничной цены. Поскольку период акции «Чёрная пятница» недавно завершился и приближается праздничный сезон, некоторые розничные продавцы, возможно, ещё не скорректировали цены или готовят праздничные скидки. Они также могут использовать складские запасы, оставшиеся до повышения цен.

Согласно наблюдениям Tom’s Hardware, многие розничные магазины в США воздержались от повышения цен в течение недели «Чёрной пятницы». По данным источника издания, некоторые продавцы намерены отложить корректировки цен на максимально возможный срок. Тем не менее розница неизбежно будет следовать рыночным тенденциям и корректировать свои ценовые стратегии.

AMD, вероятнее всего, окажется не единственным производителем чипов, повысившим цены на видеокарты. По словам источника Tom’s Hardware, среди поставщиков видеокарт ведутся серьёзные обсуждения о росте цен, что позволяет предположить, что Nvidia вскоре может последовать их примеру. Тем не менее точный масштаб этой корректировки остаётся неопределённым. Также есть серьёзные предположения, что дефицит чипов памяти может вызвать дефицит видеокарт, который затронет определённые модели серии GeForce RTX 5000, включая GeForce RTX 5070 Ti и более производительные, в начале 2026 года. Если это произойдёт, цены на эти видеокарты значительно возрастут, потенциально превысив рост цен на DRAM.

Источник:

