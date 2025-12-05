Gemini 3 получил «самый продвинутый режим рассуждений» Deep Think, но только в самой дорогой подписке

Google добавила в ИИ-помощник Gemini 3 режим Deep Think, который доступен для подписчиков тарифа Google AI Ultra стоимостью $250 в месяц. Это «самый продвинутый режим рассуждений» от Google, предназначенный для решения сложных математических, научных, логических задач и предоставляющий ответы на них в течение нескольких минут.

Gemini 3 Deep Think использует передовую технологию параллельных рассуждений для одновременного исследования нескольких гипотез, выбирая в процессе лучшее решение. Предыдущая версия Gemini 2.5 Deep Think завоевала этим летом золотую медаль на Международной математической олимпиаде (IMO 2025), решив 5 из 6 задач, и золотую медаль во Всемирном финале Международного студенческого чемпионата по программированию (ICPC) в сентябре 2025 года.

Компания отметила, что Gemini 3 Deep Think является лидером отрасли по таким строгим бенчмаркам, как ARC-AGI-2, который тестирует способность решать абстрактные задачи, с «беспрецедентным» результатом 45,1 % при выполнении кода против 17,6 % у GPT-5.1 и 31,1 % у Gemini 3 Pro.

В бенчмарке Humanity's Last Exam (HLE), содержащем 2500 вопросов экспертного уровня по широкому кругу тем, новый режим показал 41,0 % без использования дополнительных инструментов против 26,5 % у GPT-5.1 и 37,5 % у Gemini 3 Pro

В научном бенчмарке GPQA Diamond новый режим продемонстрировал 93,8 % против 88,1 % у GPT-5.1 и 91,9 % у Gemini 3 Pro.

Также сообщается, что «итеративные раунды рассуждений» позволяют обеспечить с помощью Gemini 3 Deep Think разработку «более тонкого, детального кода» для лучшей визуализации и создания прототипов программных продуктов.