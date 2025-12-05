Орды жуков, яростные бои и культовое оружие: анонсирован олдскульный шутер Starship Troopers: Ultimate Bug War от авторов Warhammer 40,000: Boltgun

Разработчики Warhammer 40,000: Boltgun из британской студии Auroch Digital при поддержке издательства Dotemu анонсировали олдскульный шутер по мотивам другой культовой научно-фантастической франшизы — «Звёздный десант».

Проект называется Starship Troopers: Ultimate Bug War и предложит вступить в ряды мобильной пехоты, чтобы погрузиться в «самую реалистичную симуляцию войны за всю историю человечества».

Игрокам в роли майора Саманты Дитц по прозвищу Сэмми предстоит в яростных боях от первого лица сжигать, шинковать и ломать арахнидов, расползшихся далеко за пределы своей родной Клендаты.

«Некогда цветущие колонии, символы творчества и единства, теперь лежат в руинах — разбиты жуками, развязавшими эту войну без малейшего повода», — вводят игроков в курс дела разработчики Starship Troopers: Ultimate Bug War.

В анонсирующем трейлере Starship Troopers: Ultimate Bug War игроков на службу Объединённой Федерации Граждан зовёт генерал Джонни Рико в исполнении звезды франшизы Каспера Ван Дина (Casper Van Dien).

Обещают разрушительный арсенал с более чем 30 культовыми видами оружия (от винтовки Morita до боевых шагоходов), огромные поля сражений, историю о борьбе человечества с жуками и видеоролики с участием генерала Рико.

Релиз Starship Troopers: Ultimate Bug War ожидается в первом квартале 2026 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Заявлен текстовый перевод на русский язык.