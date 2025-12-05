Сегодня 05 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Орды жуков, яростные бои и культовое ору...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Орды жуков, яростные бои и культовое оружие: анонсирован олдскульный шутер Starship Troopers: Ultimate Bug War от авторов Warhammer 40,000: Boltgun

Разработчики Warhammer 40,000: Boltgun из британской студии Auroch Digital при поддержке издательства Dotemu анонсировали олдскульный шутер по мотивам другой культовой научно-фантастической франшизы — «Звёздный десант».

Источник изображений: Dotemu

Источник изображений: Dotemu

Проект называется Starship Troopers: Ultimate Bug War и предложит вступить в ряды мобильной пехоты, чтобы погрузиться в «самую реалистичную симуляцию войны за всю историю человечества».

Игрокам в роли майора Саманты Дитц по прозвищу Сэмми предстоит в яростных боях от первого лица сжигать, шинковать и ломать арахнидов, расползшихся далеко за пределы своей родной Клендаты.

«Некогда цветущие колонии, символы творчества и единства, теперь лежат в руинах — разбиты жуками, развязавшими эту войну без малейшего повода», — вводят игроков в курс дела разработчики Starship Troopers: Ultimate Bug War.

В анонсирующем трейлере Starship Troopers: Ultimate Bug War игроков на службу Объединённой Федерации Граждан зовёт генерал Джонни Рико в исполнении звезды франшизы Каспера Ван Дина (Casper Van Dien).

Обещают разрушительный арсенал с более чем 30 культовыми видами оружия (от винтовки Morita до боевых шагоходов), огромные поля сражений, историю о борьбе человечества с жуками и видеоролики с участием генерала Рико.

Релиз Starship Troopers: Ultimate Bug War ожидается в первом квартале 2026 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Скриншоты
Смотреть все изображения (7)
Смотреть все
изображения (7)

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новая студия создателя Just Cause анонсировала Samson: A Tyndalston Story — приземлённый экшен в духе Driver и Sleeping Dogs
Гоночный боевик на выживание Carmageddon: Rogue Shift вышел из тени — подробности и первый трейлер переосмысления легендарной серии
Авторы Warhammer 40,000: Boltgun и Vampire Survivors анонсировали Warhammer Survivors — динамичный роглайк в стиле Vampire Survivors
Тодд Говард подтвердил, что The Elder Scrolls VI выйдет не раньше GTA VI
«Невероятно атмосферное приключение»: хоррор-долгострой Routine стартовал в Steam с рейтингом 90 %
Возмутивший фанатов кооперативный шутер Postal: Bullet Paradise отменили спустя два дня после анонса — всё из-за ИИ
Теги: starship troopers: ultimate bug war, auroch digital, dotemu, шутер
starship troopers: ultimate bug war, auroch digital, dotemu, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.