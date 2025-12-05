Сегодня 05 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ «Яндекса» распланирует снегоуборку в ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ИИ «Яндекса» распланирует снегоуборку в Подмосковье — впервые в России

Коммунальные службы Московской области первыми в России займутся снегоуборкой, планировать которую поручено службе с искусственным интеллектом «Яндекс Вектор». Мастера смены будут обращаться к алгоритмам машинного обучения при составлении плана уборки, распределения задач между работниками; система проследит за выполнением планов и подскажет водителям, когда потребуется что-то изменить.

Источник изображения: Māris Prūsis / unsplash.com

Источник изображения: Māris Prūsis / unsplash.com

К проекту по уборке снега на платформе «Яндекс Вектор» подключены более 10 тыс. работников, управляющих более чем 4 тыс. машин, в том числе мини-тракторами, самосвалами, погрузчиками и прочей спецтехникой. При формировании задания мастер смены задаёт территорию, которую ИИ разбивает на отдельные участки и строит маршруты движения техники по ним. Система выбирает исполнителя, закрепляет за ним машину и ставит ему задачу в интерфейсе «Яндекс Вектор». Сформированный маршрут является оптимальным для конкретной задачи: расход топлива и холостой пробег оказываются минимальными, работы выполняются с большей точностью.

Преимуществом «Яндекс Вектора» перед традиционными навигаторами является способность строить маршруты не только по проезжей части, но и по тротуарам, которые тоже нужно расчищать от снега. При выполнении поставленной задачи система отслеживает местоположение техники, сопоставляет его с планом и при необходимости присылает водителю уведомление с рекомендацией изменить направление или характер движения.

Минувшими летом и осенью «Яндекс Вектор» в пилотном режиме планировал работу поливальных и подметальных машин в Московской области — он построил 12 тыс. маршрутов для уборки улиц, на основе которых работники выполнили более 89 тыс. задач. Холостой пробег и расход топлива удалось сократить на 17 %, а эффективность работ увеличилась на 20 %. В перспективе «Яндекс Вектор» будет учитывать новые параметры, в том числе погодные условия, сезонную нагрузку на машины, специфику типов работ; маршруты будут составляться эффективнее — без лишних разворотов. Далее к системе подключат другие российские регионы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Алиса, открой шторы»: «Яндекс» показал множество гаджетов для умного дома
В «Яндекс Картах» появился ИИ-помощник — он даёт подробные и актуальные подсказки
«Яндекс» запустил роботизированную доставку в Санкт-Петербурге
После обновления Tesla разрешила водителям писать SMS на ходу — полиция по-прежнему против
После дебюта на бирже акции китайского конкурента Nvidia взлетели в цене на 502 %
70mai выпустила в России умный видеорегистратор Dash Cam A800SE с настоящим 4K
Теги: яндекс, ии, снег
яндекс, ии, снег
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.