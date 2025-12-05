ИИ «Яндекса» распланирует снегоуборку в Подмосковье — впервые в России

Коммунальные службы Московской области первыми в России займутся снегоуборкой, планировать которую поручено службе с искусственным интеллектом «Яндекс Вектор». Мастера смены будут обращаться к алгоритмам машинного обучения при составлении плана уборки, распределения задач между работниками; система проследит за выполнением планов и подскажет водителям, когда потребуется что-то изменить.

К проекту по уборке снега на платформе «Яндекс Вектор» подключены более 10 тыс. работников, управляющих более чем 4 тыс. машин, в том числе мини-тракторами, самосвалами, погрузчиками и прочей спецтехникой. При формировании задания мастер смены задаёт территорию, которую ИИ разбивает на отдельные участки и строит маршруты движения техники по ним. Система выбирает исполнителя, закрепляет за ним машину и ставит ему задачу в интерфейсе «Яндекс Вектор». Сформированный маршрут является оптимальным для конкретной задачи: расход топлива и холостой пробег оказываются минимальными, работы выполняются с большей точностью.

Преимуществом «Яндекс Вектора» перед традиционными навигаторами является способность строить маршруты не только по проезжей части, но и по тротуарам, которые тоже нужно расчищать от снега. При выполнении поставленной задачи система отслеживает местоположение техники, сопоставляет его с планом и при необходимости присылает водителю уведомление с рекомендацией изменить направление или характер движения.

Минувшими летом и осенью «Яндекс Вектор» в пилотном режиме планировал работу поливальных и подметальных машин в Московской области — он построил 12 тыс. маршрутов для уборки улиц, на основе которых работники выполнили более 89 тыс. задач. Холостой пробег и расход топлива удалось сократить на 17 %, а эффективность работ увеличилась на 20 %. В перспективе «Яндекс Вектор» будет учитывать новые параметры, в том числе погодные условия, сезонную нагрузку на машины, специфику типов работ; маршруты будут составляться эффективнее — без лишних разворотов. Далее к системе подключат другие российские регионы.