Заключённый с ложной Луны даёт отпор жутким сферам из железа и плоти в геймплейном трейлере экшена Luna Abyss

Разработчики из Kwalee Labs представили геймплейный трейлер Luna Abyss — приключенческого боевика с элементами платформеров, который расскажет историю узника ложной Луны. Показ видеоматериала состоялся в рамках декабрьской презентации PC Gaming Show: Most Wanted.

Главный герой Luna Abyss — заключённый по имени Фокс, которого, как гласит описание игры в Steam, «приговорили к изучению» расположенной глубоко под поверхностью мнимой Луны мегаструктуры. Узнику поручено восстановить некие забытые технологии из Бездны и потерянной колонии, которую она поглотила. Контролировать все действия героя будет ИИ-помощник по имени Айлин.

«Испытайте динамичный платформер от первого лица, путешествуя по Луне и глубинам бездны. Столкнитесь с осквернёнными душами и извращёнными космическими ужасами Лунной Бездны с оружием в руках. Овладейте своим оружием, быстро меняйте его и выживите в пулевом аду», — так описывают свой проект разработчики из Kwalee Labs.

Kwalee Labs

В представленном ролике протагонист исследует мрачные локации, наполненные абстрактными движущимися конструкциями — привычных для «мясных» шутеров монстров тут заменяют странные летающие сферы из железа и плоти.

Luna Abyss выйдет в 2026 году на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S.