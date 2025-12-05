Сегодня 05 декабря 2025
Заключённый с ложной Луны даёт отпор жутким сферам из железа и плоти в геймплейном трейлере экшена Luna Abyss

Разработчики из Kwalee Labs представили геймплейный трейлер Luna Abyss — приключенческого боевика с элементами платформеров, который расскажет историю узника ложной Луны. Показ видеоматериала состоялся в рамках декабрьской презентации PC Gaming Show: Most Wanted.

Источник изображений: Kwalee Labs

Источник изображений: Kwalee Labs

Главный герой Luna Abyss — заключённый по имени Фокс, которого, как гласит описание игры в Steam, «приговорили к изучению» расположенной глубоко под поверхностью мнимой Луны мегаструктуры. Узнику поручено восстановить некие забытые технологии из Бездны и потерянной колонии, которую она поглотила. Контролировать все действия героя будет ИИ-помощник по имени Айлин.

«Испытайте динамичный платформер от первого лица, путешествуя по Луне и глубинам бездны. Столкнитесь с осквернёнными душами и извращёнными космическими ужасами Лунной Бездны с оружием в руках. Овладейте своим оружием, быстро меняйте его и выживите в пулевом аду», — так описывают свой проект разработчики из Kwalee Labs.

Kwalee Labs
В представленном ролике протагонист исследует мрачные локации, наполненные абстрактными движущимися конструкциями — привычных для «мясных» шутеров монстров тут заменяют странные летающие сферы из железа и плоти.

Luna Abyss выйдет в 2026 году на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S.

Источник:

kwalee labs, kwalee, luna abyss, боевик, платформер
