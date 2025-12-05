Microsoft обновила диалоговое окно «Выполнить» в Windows 11

Microsoft обновила внешний вид диалогового окна «Выполнить», которое оставалось неизменным более 30 лет. Ранее компания пообещала добавить в него поддержку тёмной темы, а теперь начала тестировать новый дизайн окна, гармонирующий с эстетикой Windows 11.

Обновлённое диалоговое окно «Выполнить» больше похоже на современное средство запуска программ, но работает так же, как обычно. Оно присутствует в системах Microsoft ещё со времён Windows 95, позволяя опытным пользователям запускать приложения с помощью быстрых команд, таких как «mspaint» для Microsoft Paint, «calc» для «Калькулятора» и «dxdiag» для средства диагностики DirectX. В расширенных настройках Windows 11 можно включать и выключать обновлённый вид этого окна. Официальных анонсов от Microsoft о нововведении не последовало, но, видимо, компания объявит о нём позже, когда окно «Выполнить» обретёт новый вид в общедоступных сборках системы.

Недавно в версии для Windows вышла популярная у пользователей Apple macOS утилита Raycast, которая сделала работу на ПК немного комфортнее: здесь есть удобный механизм запуска программ, менеджер буфера обмена, система ярлыков и многое другое. Возможно, это также способствовало тому, чтобы Microsoft задумалась об обновлении собственного решения.