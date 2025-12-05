ЕС оштрафовал X на €140 млн за «обманки» в виде синих галочек

Европейский Союз впервые применил «Закон о цифровых услугах» (DSA), оштрафовав социальную сеть X на €120 млн за использование вводящих в заблуждение элементов интерфейса, включая платную систему верификации синими галочками, сообщает The Verge. Решение о вынесении штрафа последовало за расследованием, инициированным Еврокомиссией в декабре 2023 года.

В июле 2024 года регуляторы установили, что X, принадлежащая Илону Маску (Elon Musk), не выполняет обязательства в области прозрачности рекламы, блокирует независимым исследователям доступ к данным и использует интерфейсные решения, вводящие пользователей в заблуждение. В частности, система синих галочек подверглась критике за то, что позволяет любому пользователю получить заветную верификацию за плату, затрудняя тем самым определение подлинности аккаунтов. Европейская комиссия подчеркнула, что, хотя закон DSA не требует обязательной верификации пользователей, он прямо запрещает платформам ложно утверждать, что пользователи прошли такую проверку.

Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen), комиссар ЕС по вопросам технологического сектора, заявила, что «обман с помощью синих галочек, сокрытие информации о рекламе и блокировка исследователей недопустимы в онлайн-пространстве Евросоюза». По её словам, решение Еврокомиссии призвано защитить пользователей, обеспечить исследователям инструменты для выявления угроз и восстановить доверие к цифровой среде.

Согласно DSA, компании могут быть оштрафованы на сумму до 6 % от мирового годового оборота. Так как X является частной компанией, то точный потенциальный максимум штрафа не раскрывается. Компания имеет право обжаловать решение, но обязана в течение 60 рабочих дней сообщить Еврокомиссии о мерах по устранению «обманного» использования синих галочек и в течение 90 дней — по другим нарушениям. Невыполнение этих сроков повлечёт дополнительные санкции. По данным The New York Times, европейские регуляторы, определяя размер штрафа, стремились сделать X примером для других компаний, одновременно учитывая риски обострения торговых споров с США.

Параллельно с этим в ЕС продолжается другое расследование в отношении X, начатое также в 2023 году. Оно касается практик модерации и распространения на платформе незаконного или вредоносного контента и может привести к новым санкциям. Ранее ЕС уже критиковал X за рост уровня дезинформации после его приобретения Илоном Маском. В январе 2025 года евродепутаты пообещали активно продвигать это расследование на фоне обеспокоенности поддержкой Маском лидера немецкой праворадикальной партии через платформу.