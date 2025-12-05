Соавтор Fallout спустя пять лет вернулся в Obsidian Entertainment для работы над секретной игрой

Соавтор Fallout и The Outer Worlds Тим Кейн (Tim Cain) объявил о полноценном возвращении в индустрию видеоигр. Последние пять лет ветеран разработки провёл в «полуотставке».

Напомним, в 2020 году Кейн покинул студию Obsidian Entertainment, которой посвятил последние девять лет жизни, и сосредоточился на развитии личного YouTube-канала и контрактной работе.

В частности, Кейн выступил консультантом при The Outer Worlds 2 и поучаствовал в создании ряда других игр, однако большинство из них, полагает специалист, до релиза по той или иной причине не доберутся.

В новом видео Кейн объявил, что переехал в Южную Калифорнию и спустя пять лет после ухода вернулся на работу в Obsidian Entertainment, где (на момент записи ролика) трудился уже больше недели в качестве штатного сотрудника.

«Не могу говорить о проекте, над которым я работаю в Obsidian, просто потому что он защищён соглашением о неразглашении. И не пытайтесь угадать — всё равно не получится», — уверяет Кейн.

Стоит отметить, что Кейн — не единственный ветеран Obsidian, недавно вернувшийся в студию. В начале 2025 года отметился сценарист культовой ролевой игры Fallout: New Vegas Джон Гонсалес (John Gonzalez).

За 2025 год Obsidian уже успела выпустить три проекта: фэнтезийный ролевой экшен от первого лица Avowed (18 февраля), симулятор выживания Grounded 2 (29 июля, ранний доступ) и сатирическую ролевую игру The Outer Worlds 2 (29 октября).