Суд запретил Google заключать многолетние сделки с Apple и другими по использованию её поиска по умолчанию

Google надлежит ежегодно пересматривать условия партнёрских соглашений на использование её поисковой системы или службы искусственного интеллекта как приложений по умолчанию на смартфонах и других устройствах, постановил суд в США.

Решение вынес судья в Вашингтоне Амит Мехта (Amit Mehta) — он поддержал предложенное минюстом ограничение, последовавшее за признанием Google монополистом на рынке онлайн-поиска. Ежегодный пересмотр партнёрских соглашений даст конкурентам, и в первую очередь разработчикам приложений генеративного ИИ, возможность бороться за ключевые позиции. Google сможет, как и раньше, на коммерческой основе выступать поисковой системой по умолчанию на Apple iPhone, а также на Android-смартфонах, в том числе Samsung. Но эти соглашения, как постановил суд, должны будут пересматриваться ежегодно. Google и правительство США, отметил судья Мехта, заявили о готовности работать в условиях годичного ограничения.

В августе 2024 года судья Мехта признал Google монополистом на рынке веб-поиска. Он же рассматривал ходатайство минюста о принудительной продаже браузера Chrome, по которому вынес отрицательное решение — компания сохранила проект, но её обязали делиться данными с конкурентами. Она также лишилась возможности заключать с производителями сделки эксклюзивного характера в отношении поисковой службы, браузера и магазина приложений.

Google заявила, что намерена обжаловать решение суда в части, которая утверждает, что соглашения с Apple и Samsung о поисковой системе по умолчанию на устройствах противоречат антимонопольному законодательству США. Минюст также может попытаться обжаловать решение в части мер правовой защиты.