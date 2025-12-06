Сегодня 06 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Суд запретил Google заключать многолетни...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Суд запретил Google заключать многолетние сделки с Apple и другими по использованию её поиска по умолчанию

Google надлежит ежегодно пересматривать условия партнёрских соглашений на использование её поисковой системы или службы искусственного интеллекта как приложений по умолчанию на смартфонах и других устройствах, постановил суд в США.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Решение вынес судья в Вашингтоне Амит Мехта (Amit Mehta) — он поддержал предложенное минюстом ограничение, последовавшее за признанием Google монополистом на рынке онлайн-поиска. Ежегодный пересмотр партнёрских соглашений даст конкурентам, и в первую очередь разработчикам приложений генеративного ИИ, возможность бороться за ключевые позиции. Google сможет, как и раньше, на коммерческой основе выступать поисковой системой по умолчанию на Apple iPhone, а также на Android-смартфонах, в том числе Samsung. Но эти соглашения, как постановил суд, должны будут пересматриваться ежегодно. Google и правительство США, отметил судья Мехта, заявили о готовности работать в условиях годичного ограничения.

В августе 2024 года судья Мехта признал Google монополистом на рынке веб-поиска. Он же рассматривал ходатайство минюста о принудительной продаже браузера Chrome, по которому вынес отрицательное решение — компания сохранила проект, но её обязали делиться данными с конкурентами. Она также лишилась возможности заключать с производителями сделки эксклюзивного характера в отношении поисковой службы, браузера и магазина приложений.

Google заявила, что намерена обжаловать решение суда в части, которая утверждает, что соглашения с Apple и Samsung о поисковой системе по умолчанию на устройствах противоречат антимонопольному законодательству США. Минюст также может попытаться обжаловать решение в части мер правовой защиты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Gemini 3 получил «самый продвинутый режим рассуждений» Deep Think, но только в самой дорогой подписке
Google научила Circle to Search выявлять сообщения от мошенников
В Android появилась функция Call Reason — маркировка важных входящих звонков
ЕС оштрафовал X на €140 млн за «обманки» в виде синих галочек
Онлайн-кинотеатр, сайты СМИ и не только: Минцифры пополнило список ресурсов, доступных при отключениях мобильного интернета
Netflix купит Warner Bros. за $82,7 млрд, но сделку могут сорвать антимонопольщики
Теги: google, партнёрство, судебные разбирательства
google, партнёрство, судебные разбирательства
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.