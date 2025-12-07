Сегодня 07 декабря 2025
По слухам, Apple может покинуть старший вице-президент по аппаратным технологиям

В очередном дайджесте Марка Гурмана (Mark Gurman) на страницах Bloomberg сообщается, что следующей серьёзной кадровой потерей Apple может стать уход из компании старшего вице-президента по аппаратным технологиям Джони Сруджи (Johny Srouji). В этом он якобы даже признался генеральному директору Тиму Куку (Tim Cook).

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Источник поясняет, что в планы Сруджи входит устройство на работу в другую компанию. Впервые об этом стало известно ещё в октябре, и своё будущее с Apple он больше не связывает. Напомним, компанию буквально поразила череда отставок руководителей высокого ранга. Операционный директор Джефф Уильямс (Jeff Williams) объявил о своём уходе в июле, а в текущем месяце было заявлено, что Apple покинут руководитель ИИ-направления Джон Джаннандреа (John Giannandrea), руководитель экологической и социальной политики Лиза Джексон (Lisa Jackson) и глава юридической службы Кейт Адамс (Kate Adams). И если указанные дамы собрались на пенсию, то Алан Дай (Alan Dye), который руководил в Apple разработкой интерфейса, в этом месяце перешёл на работу в конкурирующую Meta Platforms.

Ситуация может усугубиться тем, что на пенсию в следующем году уйдёт сам Тим Кук, хотя ещё в прошлом месяце Гурман назвал этих слухи преждевременными. Он считает, что к июню следующего года Кук не покинет пост генерального директора Apple, а если это и случится позже, то нынешний глава постарается сохранить за собой пост председателя совета директоров. По мнению Гурмана, слух о подготовке Кука к выходу на пенсию был запущен специально для проверки реакции фондового рынка на подобную информацию.

Источник:

Теги: apple, отставка, тим кук, кадровые перестановки, слухи
