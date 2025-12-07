Возглавить Apple готов один из создателей iPod Тони Фейделл

Некоторые источники опровергают слухи о скором выходе генерального директора Apple Тима Кука (Tim Cook) в отставку, но это не мешает другим обсуждать кандидатуры вероятных преемников. По данным The Information, покинувший Apple в 2010 году Тони Фейделл (Tony Fadell), который приложил руку к созданию iPod, готов возглавить компанию в случае ухода Кука.

Источники опираются в данном случае на откровения самого Тони Фейделла, которые не являются публичными. В любом случае, один из создателей iPod, который основал стартап Nest, проданный Google в 2014 году, такую мысль в общении с близкими допускает. Часть знакомых с Фейделлом источников считает его переход на пост главы Apple маловероятным, поскольку в последние годы своей работы в компании он окружил себя противоречиями, которые в итоге и вынудили его покинуть Apple в 2010 году.

Примечательно, что идея назначения Фейделла генеральным директором Apple находит поддержку и среди некоторых бывших руководителей компании. По их мнению, напористый лидер с опытом создания инновационных продуктов мог бы встряхнуть Apple, по достоинству применив свой предпринимательский талант. В отношении фигуры Джона Тёрнуса (John Ternus), считающегося другим кандидатом на пост главы Apple, существует мнение о его неполном соответствии этой должности. На подготовку к такому назначению может уйти больше времени, чем ожидается.