OpenAI заявила, что появившиеся в ChatGPT рекомендации по покупкам не являются рекламой

Платные подписчики ChatGPT стали обращать внимание на появление новой подсказки с текстом «Купить товары для дома и продукты. Подключите Target», посредством которой можно связать свой аккаунт с розничной сетью Target, являющейся партнёром OpenAI. Многие восприняли данное сообщение как рекламу, но OpenAI это отрицает.

Источник изображения: Nano Banana Pro / the-decoder.com

Менеджер по продукту ChatGPT Ник Терли (Nick Turley) заявил, что компания «не проводит никаких тестов рекламы», добавив, что распространяющиеся в сети скриншоты «либо ненастоящие, либо не являются рекламой». Комментарии Терли косвенно указывают на то, что внутренние тесты рекламы всё же проводятся, несмотря на его заявление о том, что предложение связать свой аккаунт с платформой Target не нужно рассматривать как рекламу. Некоторые пользователи не готовы принять позицию OpenAI с учётом того, что появлявшееся на экранах их устройств сообщение выглядело как реклама.

Главный научный сотрудник OpenAI Марк Чен (Mark Chen) был более осторожен в формулировках. Он признал, что сообщение от Target может показаться рекламой, добавив, что с подобными уведомлениями следует обращаться очень аккуратно. По словам Чена, OpenAI уже отключила демонстрацию подсказки с предложением связать свой аккаунт ChatGPT с сетью Target и теперь проводится работа по повышению точности модели, а также над внедрением настроек, которые позволят пользователям сократить или полностью отключить подобные рекомендации.

Источник изображения: X / the-decoder.com

Более важный вопрос заключается в том, почему OpenAI так старательно подбирает формулировки для того, что для большинства пользователей выглядит как реклама. Поскольку примерно 95 % пользователей ChatGPT выбирают бесплатный тариф, компания испытывает серьёзное давление, стремясь монетизировать сервис, не оттолкнув при этом основную массу пользователей. Персонализированные предложения по покупкам были бы очевидным путём для увеличения доходов, но такой подход одновременно является весьма рискованным.

Реклама внутри диалогового окна ИИ-бота сопряжена с другими рисками, нежели реклама в стандартной поисковой системе. Многие люди стали воспринимать ChatGPT как надёжного и даже личного помощника, поэтому любая его рекомендация имеет больше значения, чем обычная рекламная ссылка на странице поиска. Кроме того, гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) в прошлом открыто предостерегал от превращения ChatGPT в рекламный инструмент. Он описывал будущее, в котором ChatGPT советует пользователям купить тот или иной продукт, как некую антиутопию.

Теперь эти предостережения Альтмана выглядят всё более актуальными. Новый ИИ-агент OpenAI для поиска покупок Shopping Research использует систему памяти ChatGPT для персонализации рекомендаций по товарам. По данным источника, OpenAI также рассматривает возможность использования системы памяти ChatGPT для персонализированной рекламы.

На этом фоне даже единожды появившееся сообщение с предложением купить что-либо в ChatGPT становится чем-то большим, чем просто эксперименты с интерфейсом. Это подчёркивает напряжённость между публичной позицией OpenAI в отношении рекламы и финансовым давлением, требующим монетизации огромной и преимущественно бесплатной пользовательской базы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
