У мессенджера Max произошёл массовый сбой — разработчики заверили, что всё работает штатно

Россияне начали массово жаловаться на проблемы в работе национального мессенджера Max, на что указывают данные сайтов по отслеживанию сбоев Downdetector.su и «Сбой.рф». При этом в пресс-службе самого мессенджера сообщили, что он работает в штатном режиме, передаёт РБК.

По данным портала «Сбой.рф», начиная 9:15 по московскому времени 8 декабря поступило более 2 тыс. жалоб на проблемы в работе мессенджера. Сервис Downdetector сообщает о более чем 1000 жалоб.

Чаще всего пользователи жалуются на проблемы с входом в приложение Max и в веб-версию, отправку сообщений и совершение звонков, а также загрузкой сообщений и контента в мессенджере. Большинство россиян, столкнувшихся с проблемами в работе Max проживают в Москве, Новосибирской и Курской областях, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Напомним, что в минувшую пятницу стало известно о том, что Минцифры РФ начало процесс отказа от авторизации на «Госуслугах» с подтверждением по SMS, поэтому в мобильной версии сервиса двухфакторная авторизация для некоторых пользователей теперь доступна только через мессенджер Max. Но пока что есть альтернативы.

