Сегодня 08 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Научить робота танцевать оказалось гораз...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Научить робота танцевать оказалось гораздо проще, чем работать на заводе

Китайские производители активно осваивают выпуск человекоподобных роботов, рассчитывая определить лидерство на мировом рынке на стадии его формирования. В частности, китайская компания Agibot уже выпустила 5000 человекоподобных роботов, хотя была основана лишь в 2023 году. По словам её представителей, обучить робота танцу не так сложно, как приёмам работы на производстве.

Источник изображения: Agibot

Источник изображения: Agibot

Финансовую поддержку Agibot оказывают крупные стратегические инвесторы в лице BYD, Tencent и Baidu. В прошлом году, по данным Goldman Sachs и Bank of America Global Research, мировой рынок человекоподобных роботов ограничился 3000 проданных экземпляров, поэтому даже способные произвести несколько тысяч роботов компании способны серьёзно влиять на рыночную ситуацию. В текущем году, по мнению экспертов, объёмы поставок человекоподобных роботов будут варьироваться от 18 000 до 25 000 штук.

Agibot старается создавать универсальных роботов, а не концентрироваться на выполнении узкого спектра задач. При обучении роботов функциональные задачи формулируются не только на языке, но и с использованием прочих каналов восприятия, включая визуальные и тактильные. Роботы уже научились танцевать, демонстрировать характерные для традиционной китайской гимнастики движения, а также выступать в роли экскурсоводов или патрульных при осмотре территорий.

По словам главного маркетолога Agibot Цю Хэна (Qiu Heng), научить робота танцевать довольно просто, а вот для обучения производственным операциям требуется больше времени и усилий. Компания ставит перед собой задачу создания человекоподобных роботов, которые поэтапно находят всё новые сферы применения. Через три или пять лет такие роботы уже начнут применяться в домашнем хозяйстве. Все роботы Agibot устроены таким образом, что их управляющее программное обеспечение постоянно совершенствуется.

Некоторые производители считают рациональным более узкую специализацию роботов. Например, пекинская компания Galbot выделила три основных направления обучения, среди которых фигурируют розничная торговля и промышленное производство. Роботы этой марки уже хорошо обучены ориентироваться в розничных магазинах и взаимодействовать с товарами на полках. Рациональный подход исповедуется и при выборе кинетической схемы роботов: они оснащаются колёсным основанием вместо пары ног.

Обе указанные китайские компании опираются на компонентную базу и программное обеспечение Nvidia, как и Unitree или UBTech. На рынке США видными игроками в сегменте человекоподобных роботов являются Tesla, Agility Robotics и Boston Dynamics. Амбиции в этой сфере проявляют Xiaomi, Xpeng и Samsung Electronics. При этом старожилы отрасли промышленной автоматизации типа ABB, Fanuc и Kawasaki Heavy проявляют мало интереса к созданию универсальных человекоподобных роботов, по словам представителей отрасли и экспертов.

Источник изображения: UBTech Robotics

Источник изображения: UBTech Robotics

По словам представителей компании Dobot, создание человекоподобных роботов для применения на производстве пока не оправдывает себя экономически во многих ситуациях. Люди в этой сфере пока проявляют себя эффективнее, да и специализированные роботы в прочих случаях оказываются лучше человекоподобных.

Аналитики Morgan Stanley считают, что к 2050 году численность эксплуатируемых в мире человекоподобных роботов достигнет 1 млрд штук. Внедрение таких роботов ускорится после 2035 года, поскольку к тому времени будет накоплена критическая масса технологий для создания более естественных в своём поведении роботов универсального назначения.

Перед отраслью маячит и довольно серьёзное препятствие в виде так называемого «парадокса Моравца», который гласит, что если компьютеры могут достичь интеллектуального уровня взрослого человека в решении определённого спектра задач довольно легко, то обучить роботов до уровня двигательных функций годовалого ребёнка весьма сложно.

Специалисты подчёркивают, что создание схожей по кинематике с человеческой роботизированной руки остаётся довольно сложной, но крайне важной задачей. Аналитики Morgan Stanley поясняют, что охлаждение «мозга» роботов, создание суставов и эффективных тяговых батарей являются одними из главных вызовов с технологической точки зрения. Бывший глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), кроме того, убеждён, что главной проблемой для человекоподобных роботов остаётся безопасность их эксплуатации в условиях тесного соседства с человеком. По этой причине такие роботы если и начнутся применяться в быту, то случится это не очень скоро.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глава Figure AI попытался доказать, что видео с маршем сотен китайских роботов UBTech — фейк
ИИ-пузырь получил соседа: Пекин предупредил о перегреве рынка человекоподобных роботов
Человекоподобные роботы UBTech начнут служить на границе Китая и Вьетнама
Взлетевшие цены на память больнее всего ударят по недорогим смартфонам
TSMC застопорилась при масштабировании памяти SRAM — переход на 2-нм техпроцесс не даст улучшений
Midea Group показала шестирукого робота с колёсами и назвала его человекоподобным
Теги: ubtech robotics, agibot, робототехника, китайские производители, человекообразный робот
ubtech robotics, agibot, робототехника, китайские производители, человекообразный робот
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.