Научить робота танцевать оказалось гораздо проще, чем работать на заводе

Китайские производители активно осваивают выпуск человекоподобных роботов, рассчитывая определить лидерство на мировом рынке на стадии его формирования. В частности, китайская компания Agibot уже выпустила 5000 человекоподобных роботов, хотя была основана лишь в 2023 году. По словам её представителей, обучить робота танцу не так сложно, как приёмам работы на производстве.

Финансовую поддержку Agibot оказывают крупные стратегические инвесторы в лице BYD, Tencent и Baidu. В прошлом году, по данным Goldman Sachs и Bank of America Global Research, мировой рынок человекоподобных роботов ограничился 3000 проданных экземпляров, поэтому даже способные произвести несколько тысяч роботов компании способны серьёзно влиять на рыночную ситуацию. В текущем году, по мнению экспертов, объёмы поставок человекоподобных роботов будут варьироваться от 18 000 до 25 000 штук.

Agibot старается создавать универсальных роботов, а не концентрироваться на выполнении узкого спектра задач. При обучении роботов функциональные задачи формулируются не только на языке, но и с использованием прочих каналов восприятия, включая визуальные и тактильные. Роботы уже научились танцевать, демонстрировать характерные для традиционной китайской гимнастики движения, а также выступать в роли экскурсоводов или патрульных при осмотре территорий.

По словам главного маркетолога Agibot Цю Хэна (Qiu Heng), научить робота танцевать довольно просто, а вот для обучения производственным операциям требуется больше времени и усилий. Компания ставит перед собой задачу создания человекоподобных роботов, которые поэтапно находят всё новые сферы применения. Через три или пять лет такие роботы уже начнут применяться в домашнем хозяйстве. Все роботы Agibot устроены таким образом, что их управляющее программное обеспечение постоянно совершенствуется.

Некоторые производители считают рациональным более узкую специализацию роботов. Например, пекинская компания Galbot выделила три основных направления обучения, среди которых фигурируют розничная торговля и промышленное производство. Роботы этой марки уже хорошо обучены ориентироваться в розничных магазинах и взаимодействовать с товарами на полках. Рациональный подход исповедуется и при выборе кинетической схемы роботов: они оснащаются колёсным основанием вместо пары ног.

Обе указанные китайские компании опираются на компонентную базу и программное обеспечение Nvidia, как и Unitree или UBTech. На рынке США видными игроками в сегменте человекоподобных роботов являются Tesla, Agility Robotics и Boston Dynamics. Амбиции в этой сфере проявляют Xiaomi, Xpeng и Samsung Electronics. При этом старожилы отрасли промышленной автоматизации типа ABB, Fanuc и Kawasaki Heavy проявляют мало интереса к созданию универсальных человекоподобных роботов, по словам представителей отрасли и экспертов.

По словам представителей компании Dobot, создание человекоподобных роботов для применения на производстве пока не оправдывает себя экономически во многих ситуациях. Люди в этой сфере пока проявляют себя эффективнее, да и специализированные роботы в прочих случаях оказываются лучше человекоподобных.

Аналитики Morgan Stanley считают, что к 2050 году численность эксплуатируемых в мире человекоподобных роботов достигнет 1 млрд штук. Внедрение таких роботов ускорится после 2035 года, поскольку к тому времени будет накоплена критическая масса технологий для создания более естественных в своём поведении роботов универсального назначения.

Перед отраслью маячит и довольно серьёзное препятствие в виде так называемого «парадокса Моравца», который гласит, что если компьютеры могут достичь интеллектуального уровня взрослого человека в решении определённого спектра задач довольно легко, то обучить роботов до уровня двигательных функций годовалого ребёнка весьма сложно.

Специалисты подчёркивают, что создание схожей по кинематике с человеческой роботизированной руки остаётся довольно сложной, но крайне важной задачей. Аналитики Morgan Stanley поясняют, что охлаждение «мозга» роботов, создание суставов и эффективных тяговых батарей являются одними из главных вызовов с технологической точки зрения. Бывший глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), кроме того, убеждён, что главной проблемой для человекоподобных роботов остаётся безопасность их эксплуатации в условиях тесного соседства с человеком. По этой причине такие роботы если и начнутся применяться в быту, то случится это не очень скоро.