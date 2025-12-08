Сегодня 08 декабря 2025
Россияне бросились скупать видеокарты в преддверие подорожания — особую активность проявили петербуржцы

Этой осенью в России резко вырос спрос на видеокарты для ПК. По сравнению с летом этого года их продажи увеличились от 20 до 400 % на различных торговых площадках, сообщили «Известия». Россияне запасаются видеокартами впрок в связи с ожиданиями дальнейшего роста цен и дефицита, связанного с активным развитием ИИ-технологий, спровоцировавшим дефицит компьютерной памяти.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как сообщили в Wildberries & Russ, по сравнению с этим летом рост продаж на маркетплейсе осенью составил 124 %, а по сравнению с осенью 2024 года — 400 %. На этом фоне выделяется Санкт-Петербург, где этой осенью по сравнению с прошлым годом рост оборота превысил 800 %. Средний чек на видеокарту в Петербурге вырос год к году на 21 %, рассказал представитель маркетплейса.

В «М.Видео-Эльдорадо» за тот же период продажи карт выросли на 20 %, а за девять месяцев рост год к году составил 60 %. У «Холодильник.Ру» продажи видеокарт осенью выросли на 25–30 %, а по сравнению с осенью 2024 года — на 40–50 %. Увеличение реализации здесь объясняют нормализацией логистических цепочек, увеличением поставок и насыщением рынка после периодов дефицита предыдущих лет.

На «Авито» продажи видеокарт осенью увеличились на 64 % год к году и на 19 % по сравнению с летним сезоном, сообщил представитель компании. Спрос на некоторые модели Nvidia GeForce увеличился на 70 %, что в компании связывают с сезонным обновлением домашних ПК, а также с осенними распродажами.

Согласно данным производителя электроники Fplus, за год стоимость видеокарт в России выросла в среднем на 15–20 %, что во многом связано с бумом генеративного искусственного интеллекта, повлёкшего за собой глобальный рост цен на чипы памяти, и, соответственно, рост себестоимости видеокарт. В связи с этим сейчас часть потребителей переходит на более доступные альтернативы, например, предыдущие поколения видеокарт и бюджетные продукты китайских брендов, рассказали в Fplus.

Также увеличились отпускные цены на десктопы и ноутбуки. В России гаджеты по новым ценам появятся на прилавках после Нового года, розничная цена вырастет примерно на 10 %.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что продажи видеокарт растут на фоне сокращения рынка традиционной электроники — планшетов, смартфонов, ноутбуков — реализация которых за год упала примерно на 20 %.

В «М.Видео-Эльдорадо» указали и другие факторы, влияющие на рост спроса на видеокарты: популярность гейминга и стабильный интерес к высокопроизводительным решениям, развитие сегмента настольных компьютеров (многие пользователи собирают или обновляют системы под современные игры и профессиональные задачи), увеличение числа пользователей, работающих с графикой, видео и ИИ-инструментами. Также в «М.Видео-Эльдорадо» отметили расширение линейки видеокарт Nvidia GeForce RTX 50-й серии.

Коммерческий директор компании «Холодильник.Ру» Алексей Погудалов считает, что спрос на видеокарты также стимулирует развитие отечественного IT-сектора и игровой индустрии и связанные с этим растущие требования к производительности для работы с российским ПО для проектирования, моделирования, монтажа видео, а также запуск новых локализованных и сетевых игр.

Источник:

Теги: видеокарта, россия, спрос
