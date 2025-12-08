В Telegram добавили авторизацию через ключи доступа как альтернативу SMS

В обновлённых версиях приложения Telegram для iOS и Android появилась возможность авторизации с использованием ключа доступа (Passkey) вместо SMS, пишет ресурс РБК. О появлении этой функции в бета-версии мессенджера для Android сообщал неделю назад «Код Дурова».

Для доступа к упомянутой функции необходимо создать ключ доступа, затем подтвердить личность с помощью сканирования лица (Face ID), отпечатка пальца (Touch ID) или кода-пароля. Ключ входа будет храниться на устройстве и позволит входить в аккаунт без надобности в дополнительном подтверждении в виде SMS-кодов и паролей.

В середине ноября Telegram вслед за WhatsApp добавил возможность авторизации в мессенджере с помощью подтверждения в электронной почте после того, как пользователям из России перестали поступать звонки и SMS.

В конце ноября Роскомнадзор объявил о начале поэтапного ввода ограничений на работу WhatsApp в России в связи с отказом платформы выполнять требования российского законодательства, направленные на пресечение преступлений.

До этого, в августе Роскомнадзор сообщил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp в рамках предпринимаемых мер по борьбе с распространением мошенничества. Тогда в Telegram отметили, что активно занимаются модерацией и борьбой со злоумышленниками.