Сегодня 08 декабря 2025
Путешествие Загрея для Мелинои: моддер добавил в Hades 2 локации и боссов из первой Hades

Если при игре в мифологический роглайк-экшен Hades 2 от Supergiant Games вы задумывались, как боевая система сиквела смотрелась бы в оригинальной Hades, то у моддера NikkelM есть ответ на этот вопрос.

Источник изображений: Supergiant Games

Источник изображения: Supergiant Games

Портал PC Gamer обратил внимание, что на GitHub и Thunderstore доступен мод Zagreus Journey от NikkelM, который предлагает принцессе Мелиное из Hades 2 отправиться в путешествие своего брата Загрея из первой игры.

Zagreus Journey включает все основные локации, врагов и боссов из оригинальной Hades. На выходе из «Перепутья» пользователя встречают врата Хаоса, обещающие спуск в Кошмар — то есть мир оригинальной Hades.

Скриншоты (источник изображений: NikkelM)
Исследовать Тартар, Асфодель, Элизиум и Храм Стикс протагонистке предстоит вместе со всеми своими способностями, видами оружия, фамильярами и дарами богов. Загрея можно увидеть только в диалогах с боссами (Мелиноя крутится на заднем плане).

Для Zagreus Journey понадобятся легальные копии как Hades 2, так и установленной на системе оригинальной Hades без модов. Система будет работать, даже если игры куплены в разных магазинах (Steam, EGS, Microsoft Store).

Геймплей предыдущей версии Zagreus Journey

Совместная с релизной сборкой Hades 2 версия Zagreus Journey (0.1.0) вышла в конце ноября, а накануне мод получил обновление 0.1.4 с исправлением целого ряда багов, корректировками баланса и прочими улучшениями.

На данном этапе Zagreus Journey находится в состоянии «беты». Среди запланированных обновлений — секретный босс, новые заклятия для прогресса на маршруте, дополнительные сюжетные события и диалоги, а также статистика.

Источники:

Теги: hades 2, hades, supergiant games, экшен, роглайк
