Сегодня 08 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Платформер Хиты 2025 года против гача-игр прошлого ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Хиты 2025 года против гача-игр прошлого — на сайте The Game Awards 2025 стартовал финальный этап голосования в номинации «Голос игроков»

Организаторы церемонии награждения The Game Awards 2025 сообщили о старте финального этапа голосования в категории «Голос игроков», победителя в которой определяют целиком пользователи.

Источник изображения: Team Cherry

Источник изображения: Team Cherry

Напомним, на старте «Голоса игроков» за звание лучшей игры 2025 года по версии зрителей The Game Awards 2025 сражались 30 релизов. Ко второму раунду их осталось десять, а к финальному — всего пять.

Финалистами «Голоса игроков» образца 2025 года стали ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33, супергеройская комедия Dispatch, метроидвания Hollow Knight: Silksong и две игры-сервиса прошлых лет — Genshin Impact и Wuthering Waves.

Источник изображения: The Game Awards

Источник изображения: The Game Awards

Третий этап голосования в номинации «Голос игроков» подойдёт к концу 11 декабря в 5:00 по московскому времени — отдать голос за своего фаворита можно на официальном сайте The Game Awards 2025.

Победителя объявят уже в ходе основной программы The Game Awards 2025, которая стартует 12 декабря в 3:30 по Москве. Помимо награждения лучших игр уходящего года, на церемонии ожидаются громкие анонсы и мировые премьеры.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ubisoft подтвердила, что многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time не выйдет из тени на The Game Awards 2025
Control 2 могут показать на The Game Awards 2025 — Remedy зарегистрировала торговую марку Control Resonant
CD Projekt подтвердила, что не покажет The Witcher 4 на The Game Awards 2025
Путешествие Загрея для Мелинои: моддер добавил в Hades 2 локации и боссов из первой Hades
«Мы всё починим!»: долгожданный пятый эпизод «Зайчика» разочаровал фанатов, но разработчики игру не бросят
Бессменный босс Tekken и несостоявшийся диджей Кацухиро Харада покинет Bandai Namco после 30 лет работы
Теги: the game awards 2025, clair obscur: expedition 33, dispatch, hollow knight: silksong
the game awards 2025, clair obscur: expedition 33, dispatch, hollow knight: silksong
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.