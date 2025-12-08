Хиты 2025 года против гача-игр прошлого — на сайте The Game Awards 2025 стартовал финальный этап голосования в номинации «Голос игроков»

Организаторы церемонии награждения The Game Awards 2025 сообщили о старте финального этапа голосования в категории «Голос игроков», победителя в которой определяют целиком пользователи.

Напомним, на старте «Голоса игроков» за звание лучшей игры 2025 года по версии зрителей The Game Awards 2025 сражались 30 релизов. Ко второму раунду их осталось десять, а к финальному — всего пять.

Финалистами «Голоса игроков» образца 2025 года стали ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33, супергеройская комедия Dispatch, метроидвания Hollow Knight: Silksong и две игры-сервиса прошлых лет — Genshin Impact и Wuthering Waves.

Третий этап голосования в номинации «Голос игроков» подойдёт к концу 11 декабря в 5:00 по московскому времени — отдать голос за своего фаворита можно на официальном сайте The Game Awards 2025.

Победителя объявят уже в ходе основной программы The Game Awards 2025, которая стартует 12 декабря в 3:30 по Москве. Помимо награждения лучших игр уходящего года, на церемонии ожидаются громкие анонсы и мировые премьеры.