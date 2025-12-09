Сегодня 09 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google подготовила Chrome к внедрению ИИ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google подготовила Chrome к внедрению ИИ-агентов — и объяснила, как защитит их от взлома и мошенников

Компания Google подробно описала свой подход к обеспечению безопасности пользователей в Chrome в связи с планами вскоре добавить в браузер агентские функции, анонсированные в сентябре.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Использование в браузере агентских функций, способных выполнять действия от имени пользователя, например бронировать билеты или совершать покупки, обеспечивает определённые удобства, но также сопряжено с рисками безопасности, которые могут привести к потере данных или денег.

Google отметила, что основная новая угроза, исходящая от злоумышленников для агентских браузеров, — это «непрямое внедрение подсказок» с целью «заставить агента выполнить нежелательные действия, такие как инициирование финансовых транзакций или кража конфиденциальных данных». Атака может «появляться на вредоносных сайтах, в стороннем контенте в iframe или в пользовательском контенте, например в отзывах».

Для контроля действий ИИ-агентов используется несколько моделей. Google создала модель User Alignment Critic на основе Gemini для тщательной проверки действий, сформированных моделью-планировщиком для конкретной задачи. Она «запускается после завершения планирования для повторной проверки каждого предложенного действия» и его одобрения или отклонения. Если запланированные задачи не отвечают целям пользователя, она просит модель-планировщик пересмотреть стратегию. Google отметила, что модель User Alignment Critic видит только метаданные предлагаемого действия, а не какой-либо неотфильтрованный, недостоверный веб-контент, что гарантирует невозможность его прямого заражения из интернета.

Чтобы предотвратить доступ агентов к запрещённым или ненадёжным сайтам, Google использует наборы источников Agent Origin Sets, которые ограничивают доступ модели к источникам только для чтения и к источникам, доступным для чтения и записи. В первом случае это данные, из которых Gemini разрешено получать контент. Например, на сайте интернет-магазина листинги подходят для решения задачи, а рекламные баннеры — нет. Аналогичным образом агенту разрешено кликать или вводить текст только в определённых iframe страницы.

«Такое разграничение гарантирует, что агенту доступны только данные из ограниченного набора источников, и эти данные могут быть переданы только на источники, доступные для записи. Это ограничивает вектор угрозы кросс-источниковых утечек данных. Это также даёт браузеру возможность применять часть этого разделения, например, даже не отправляя модели данные, находящиеся за пределами набора, доступного для чтения», — пояснила Google в блоге.

С помощью ещё одной модели — Observe — компания также контролирует навигацию по страницам, анализируя URL-адреса, что позволяет предотвратить переход на вредоносные URL, сгенерированные моделью.

При этом пользователи могут контролировать процесс: Gemini в Chrome «подробно описывает каждый шаг в рабочем журнале» с возможностью остановки и перехвата управления в любой момент.

Например, перед переходом на конфиденциальный сайт с такой информацией, как банковские или медицинские данные, агент запрашивает подтверждение пользователя. Для сайтов, требующих входа в систему, он запрашивает у пользователя разрешение на использование менеджера паролей Chrome (у агента нет прямого доступа к сохранённым паролям).

Также агент будет запрашивать подтверждение пользователя перед выполнением таких действий, как совершение покупки или отправка сообщения.

По словам компании, у неё также есть классификатор подсказок для предотвращения нежелательных действий, а также она тестирует возможности агентов по противодействию атакам, разработанным исследователями.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Инвесторы охладели к OpenAI, фаворитом в сфере ИИ становится Google
Рост числа пользователей ChatGPT стал замедляться, а Gemini набирает обороты
Gemini 3 получил «самый продвинутый режим рассуждений» Deep Think, но только в самой дорогой подписке
За Warner Bros разгорелась агрессивная битва — Paramount предложил $108 млрд вместо «некачественных» $83 млрд от Netflix
ChatGPT вырос в восемь раз: OpenAI показала, почему её планы стоят $1,4 трлн
Люди всё чаще используют в письменной речи «диалект», сформированный чат-ботами
Теги: google, chrome, ии-агент, информационная безопасность, браузер
google, chrome, ии-агент, информационная безопасность, браузер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.