Apple удержала самого важного инженера: Джонни Сруджи «любит свою работу в Apple» и никуда не уходит

Руководитель отдела аппаратных технологий Apple Джонни Сруджи (Johny Srouji) официально опроверг слухи о своём возможном уходе из компании. В понедельник он направил сотрудникам своего подразделения письмо, в котором заявил, что «любит свою команду и свою работу в Apple», и не планирует покидать компанию в ближайшее время. Таким образом Сруджи отреагировал на недавние слухи о том, что он обсуждал возможность своего ухода и даже рассматривал варианты трудоустройства в другой компании.

Как пишет Bloomberg сегодня, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, Сруджи, занимающий пост старшего вице-президента по аппаратным технологиям, ранее сообщал генеральному директору Тиму Куку (Tim Cook) о серьёзном рассмотрении с его стороны возможности ухода в ближайшем будущем. В условиях более масштабной перетасовки в рядах высшего руководства Apple Тим Кук предпринял активные попытки сохранить ключевого специалиста, выражавшиеся в предложении существенного пакета вознаграждения, а также потенциал расширения ответственности в будущем.

Джонни Сруджи, пользующийся большим уважением в отрасли, руководил стратегическим переходом Apple на использование собственных чипов. В своём обращении к сотрудникам он также отметил, что гордится технологиями, которые создаёт его команда, включая дисплеи, камеры, сенсоры, микросхемы и аккумуляторы. «Вместе мы создаём лучшие продукты в мире», — сказал Сруджи. Ранее 3DNews сообщал о том, что за последние 12 месяцев компанию Apple покинули четыре ведущих менеджера, к конкурентам также перешли десятки сотрудников рангом пониже.