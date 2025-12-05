Сегодня 05 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Apple теряет топ-менеджеров, а таланты б...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple теряет топ-менеджеров, а таланты бегут к ИИ-конкурентам — Куку предстоит самый трудный экзамен в карьере

За последние 12 месяцев Apple покинули четыре ведущих менеджера, к конкурентам также перешли десятки сотрудников рангом пониже. По мнению аналитиков, эти увольнения лишь подчёркивают назревшие перемены в компании. Остающемуся пока у руля Apple Тиму Куку (Tim Cook) и его новым коллегам предстоит серьёзное испытание — подготовить компанию к эпохе искусственного интеллекта и волне совершенно новых конкурентных устройств, которая последует за этим.

В июле объявил о своей отставке главный операционный директор Apple, а финансовый директор компании перешёл на новую должность в конце прошлого года. В понедельник Apple объявила об уходе руководителя по стратегии в области искусственного интеллекта. В среду ведущий дизайнер перешёл в Meta. В четверг компания объявила, что её главный юрисконсульт и руководитель отдела политики уйдут в отставку в следующем году.

Согласно обзору профилей в LinkedIn, за последние месяцы десятки инженеров и дизайнеров Apple, специализирующихся на аудио, дизайне часов, робототехнике и других областях, перешли в конкурирующие компании OpenAI и Meta. Это часть долгосрочной «утечки мозгов», которая лишает компанию ключевых новаторов и даёт конкурентам опыт, который они надеются использовать в противостоянии с Apple.

На этой неделе глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) нанял Алана Дая (Alan Dye), бывшего ведущего разработчика Apple. Ранее он переманил нескольких ключевых специалистов Apple по ИИ. После провала его попытки создать метавселенную, которая вытеснила бы привычные iPhone, он сделал ставку на ИИ и умные очки.

В июле 2025 года компания OpenAI официально закрыла сделку по поглощению io — стартапа, специализирующегося на разработке устройств, одним из учредителей которого являлся бывший дизайнер Apple Джони Айв (Jony Ive). Сумма сделки составила около $6,5 млрд. При помощи Айва OpenAI планирует создать прорывное устройство на базе ИИ, которое составит конкуренцию iPhone.

Илон Маск (Elon Musk) не раз высказывал возмущение доминированием Apple и даже заявлял о возможной разработке собственного устройства на замену iPhone. Его компания X подала в суд на Apple из-за недовольства размещением собственного приложения на основе искусственного интеллекта в App Store.

На сегодняшний день непосредственной угрозы рыночному успеху iPhone со стороны всех этих разработчиков искусственного интеллекта не просматривается. Пока не существует ни одного полноценного приложения на основе ИИ, которое позволило бы перенестись в цифровое пространство, ни тем более устройства, которое бы это предлагало.

Однако без собственной последовательной стратегии в области ИИ, способной убедить клиентов и сотрудников в том, что компания может играть значимую роль в разработке определяющей технологии десятилетия, Apple оставляет другим компаниям огромное пространство для конкуренции. Если Куку удастся создать успешные продукты на основе ИИ до своего ухода, он сможет сохранить за собой статус одного из величайших руководителей в сфере технологий, одновременно обеспечив своему преемнику хороший старт.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Apple продолжается исход топ-менеджеров — в 2026-м компанию покинут ещё двое руководителей
Антирекорд Apple: iPhone Air за десять недель с покупки теряет почти половину стоимости
Meta✴ переманила из Apple создателя Liquid Glass и Dynamic Island — теперь он займётся смарт-очками и не только
Foxconn не прекращает снимать сливки с ИИ-бума — выручка взлетела на 26 % благодаря серверам
Dell и Lenovo предупредили клиентов о грядущем резком подорожании ПК по всем известной причине
После дебюта на бирже акции китайского конкурента Nvidia взлетели в цене на 502 %
Теги: apple, увольнения, конкуренция, искусственный интеллект, me, openai
apple, увольнения, конкуренция, искусственный интеллект, me, openai
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.