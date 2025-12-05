Apple теряет топ-менеджеров, а таланты бегут к ИИ-конкурентам — Куку предстоит самый трудный экзамен в карьере

За последние 12 месяцев Apple покинули четыре ведущих менеджера, к конкурентам также перешли десятки сотрудников рангом пониже. По мнению аналитиков, эти увольнения лишь подчёркивают назревшие перемены в компании. Остающемуся пока у руля Apple Тиму Куку (Tim Cook) и его новым коллегам предстоит серьёзное испытание — подготовить компанию к эпохе искусственного интеллекта и волне совершенно новых конкурентных устройств, которая последует за этим.

В июле объявил о своей отставке главный операционный директор Apple, а финансовый директор компании перешёл на новую должность в конце прошлого года. В понедельник Apple объявила об уходе руководителя по стратегии в области искусственного интеллекта. В среду ведущий дизайнер перешёл в Meta✴. В четверг компания объявила, что её главный юрисконсульт и руководитель отдела политики уйдут в отставку в следующем году.

Согласно обзору профилей в LinkedIn, за последние месяцы десятки инженеров и дизайнеров Apple, специализирующихся на аудио, дизайне часов, робототехнике и других областях, перешли в конкурирующие компании OpenAI и Meta✴. Это часть долгосрочной «утечки мозгов», которая лишает компанию ключевых новаторов и даёт конкурентам опыт, который они надеются использовать в противостоянии с Apple.

На этой неделе глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) нанял Алана Дая (Alan Dye), бывшего ведущего разработчика Apple. Ранее он переманил нескольких ключевых специалистов Apple по ИИ. После провала его попытки создать метавселенную, которая вытеснила бы привычные iPhone, он сделал ставку на ИИ и умные очки.

В июле 2025 года компания OpenAI официально закрыла сделку по поглощению io — стартапа, специализирующегося на разработке устройств, одним из учредителей которого являлся бывший дизайнер Apple Джони Айв (Jony Ive). Сумма сделки составила около $6,5 млрд. При помощи Айва OpenAI планирует создать прорывное устройство на базе ИИ, которое составит конкуренцию iPhone.

Илон Маск (Elon Musk) не раз высказывал возмущение доминированием Apple и даже заявлял о возможной разработке собственного устройства на замену iPhone. Его компания X подала в суд на Apple из-за недовольства размещением собственного приложения на основе искусственного интеллекта в App Store.

На сегодняшний день непосредственной угрозы рыночному успеху iPhone со стороны всех этих разработчиков искусственного интеллекта не просматривается. Пока не существует ни одного полноценного приложения на основе ИИ, которое позволило бы перенестись в цифровое пространство, ни тем более устройства, которое бы это предлагало.

Однако без собственной последовательной стратегии в области ИИ, способной убедить клиентов и сотрудников в том, что компания может играть значимую роль в разработке определяющей технологии десятилетия, Apple оставляет другим компаниям огромное пространство для конкуренции. Если Куку удастся создать успешные продукты на основе ИИ до своего ухода, он сможет сохранить за собой статус одного из величайших руководителей в сфере технологий, одновременно обеспечив своему преемнику хороший старт.