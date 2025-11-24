Джони Айв и Сэм Альтман создали прототип совместного ИИ-устройства, но никому его не показали

Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) и бывший дизайнер Apple Джони Айв (Jony Ive) приподняли завесу тайны над первым загадочным устройством OpenAI — похоже, они уже определились с его дизайном. В интервью Лорен Пауэлл Джобс (Laurene Powell Jobs) на презентации её некоммерческой организации Emerson Collective 2025 они рассказали, что в настоящее время активно разрабатывают прототип устройства, которое может появиться «менее чем через два года».

Пока информация о разрабатываемом устройстве OpenAI крайне скудна — по слухам, оно будет «размером примерно со смартфон», но без экрана. Альтман описал дизайн будущего устройства как «простой, красивый и игривый». «Был прототип, который нас очень воодушевлял, но у меня не возникло ощущения: “Хочу взять эту штуку и откусить”, а потом, наконец, мы внезапно достигли цели», — рассказал он об их совместном с Айвом творческом процессе.

Айв подчеркнул одновременную простоту и причудливость загадочного прототипа: «Мне нравятся решения, которые кажутся почти наивными в своей простоте, и мне также нравятся невероятно интеллектуальные, сложные продукты, которые хочется трогать, не испытывая страха, и хочется использовать почти беззаботно, почти не задумываясь, словно это всего лишь инструменты».

«Я надеюсь, что, когда люди увидят это, они скажут: “Вот оно!“», — предположил Альтман. «Да, так и будет», — подтвердил Айв.

В июле 2025 года компания OpenAI официально закрыла сделку по поглощению io — стартапа, специализирующегося на разработке устройств, одним из учредителей которого являлся Айв. Сумма сделки составила около $6,5 млрд.