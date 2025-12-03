Сегодня 03 декабря 2025
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы

Пересмотр компанией Apple графика выпуска базовых моделей смартфонов iPhone приведёт к снижению общих поставок на 4,2 %, говорится в свежем отчёте аналитиков IDC. Слухи о том, что Apple собирается пересмотреть график анонса новых iPhone и перенести выпуск базовой модели iPhone 18 на начало 2027 года, вместо сентября 2026-го, ходят с начала текущего года.

Источник изображения: Apple

Эксперты IDC прогнозируют, что по итогам 2025 года мировые поставки смартфонов вырастут на 1,5 % и достигнут 1,25 млрд единиц. Более ранние прогнозы говорили о росте на 1 %. Корректировка обусловлена главным образом ускорением показателей компании Apple в праздничном квартале, быстрым ростом на ключевых развивающихся рынках и стабилизацией ситуации в Китае, отмечают в IDC. Эксперты считают, что по итогам 2025 года поставки смартфонов Apple вырастут на 6,1 % по сравнению с прошлым годом и составят 247,4 млн единиц.

В то же время IDC прогнозирует снижение поставок смартфонов Apple на 4,2 % в следующем году, поскольку компания собирается изменить график запуска новых устройств, перенеся выпуск базовой модели iPhone 18 с осени 2026-го на начало 2027 года.

«Несмотря на улучшение краткосрочного прогноза по смартфонам, прогноз роста на 2026 год был пересмотрен в сторону понижения с 1,2 % до 0,9 % из-за сочетания дефицита комплектующих и корректировки производственного цикла. Стратегический перенос Apple выпуска следующей базовой модели iPhone с осени 2026 года на начало 2027 года, по прогнозам, приведёт к сокращению поставок устройств на базе iOS на 4,2 % в следующем году», — говорится в отчёте IDC.

Таким образом, новая линейка смартфонов iPhone 18 может оказаться самой малочисленной с 2019 года, когда Apple выпустила только три модели устройств: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. В 2025 году модель iPhone Air заменила модель Plus, но линейка iPhone 17 состоит из четырёх устройств: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и Air.

Если слухи и прогноз IDC подтвердятся, то осенью 2026 года выйдут только три модели смартфонов от Apple: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold (или Ultra).

Теги: iphone 18, apple, смартфоны, прогноз, анализ рынка
