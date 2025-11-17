Сегодня 17 ноября 2025
Со следующего года Apple перейдёт на иной график анонса новых моделей iPhone

Основную часть выручки Apple по-прежнему получает от реализации смартфонов, поэтому для более эффективной конкуренции компания готова менять привычный подход к продвижению iPhone на рынке. Пересмотр графика анонса новых моделей намечен на следующий год, как отмечает известный колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

По сути, новые модели iPhone с точки зрения последовательности анонса будут поделены на две основные группы. В осеннюю войдут iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и долгожданный складной iPhone, они должны быть представлены не позднее сентября следующего года. Желающим купить более доступные iPhone нового поколения придётся ждать до первой половины 2017 года, по словам представителя Bloomberg. Именно тогда будет представлены iPhone 18, iPhone 18e и второе поколение iPhone Air. В начале 2026 года будет представлен iPhone 17e.

По мнению Гурмана, такой график анонса новых моделей iPhone будет способствовать их лучшему позиционированию в конкуренции со смартфонами Samsung и Google. Ранее все новые модели iPhone выходили скопом в сентябре, и только недорогие модели типа iPhone 16e дебютировали весной. Не исключено, что последние перейдут на ежегодное обновление, хотя до этого периодичность не была равномерной. Весенний анонс базовых моделей iPhone и сверхтонких Air поможет Apple лучше противостоять Samsung, которая свои новинки представляет в начале года.

Источник:

Теги: apple, apple iphone, смартфоны, слухи, bloomberg
