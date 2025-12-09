Трамп согласился разрешить Nvidia поставлять H200 в Китай в обмен на четверть выручки

Отсутствие возможности поставлять в Китай конкурентоспособные по меркам местного рынка ускорители ИИ основателя Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) крайне беспокоило, и он даже приводил аргументы в пользу снятия ограничений, связанные с национальными интересами США. Президент Дональд Трамп (Donald Trump) подошёл к вопросу более прагматично, предложив разрешить поставки H200 в Китай в обмен на 25 % профильной выручки.

Напомним, ранее американский президент обсуждал идею поставок в Китай более слабых ускорителей AMD и Nvidia в обмен на 15 % выручки, но теперь ставки выросли вместе с уровнем производительности. Следует учитывать, что в апреле Трамп запретил поставки H20 в Китай, но к июлю фактически снял этот запрет, хотя китайская сторона к тому времени начала работу внутри страны, итогом которой стала неготовность местных разработчиков возобновлять закупки H20. Дженсен Хуанг не раз отмечал, что китайские компании не готовы покупать такие ускорители, хотя было очевидно, что подобная позиция во многом обусловлена ориентацией на импортозамещение.

В этом контексте сложно сказать, будут ли китайской стороной востребованы более производительные H200, официальные поставки которых в страну были запрещены ещё в 2022 году. На этот раз Трамп даже условно заручился поддержкой китайского лидера, поскольку в социальной сети Truth Social заявил, что тот был проинформирован о новой инициативе и оценил её положительно. По словам Трампа, Министерство торговли США сейчас завершает формирование необходимых для поставок H200 в Китай условий, а ещё по аналогичной схеме могут осуществляться поставки в эту страну ускорителей AMD и Intel.

«Мы будем защищать национальную безопасность, создавать рабочие места в Америке и поддерживать лидерство в ИИ», — объяснил мотивы своего решения Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что ускорители Nvidia поколений Blackwell и Rubin по такой схеме поставляться в Китай не будут. Поставки ускорителей с архитектурой Hopper также будут возможны при соблюдении ряда условий, учитывающих интересы США в сфере национальной безопасности, которые американский президент конкретизировать не стал. Nvidia дала понять, что Министерство торговли США будет выдавать экспортные лицензии на поставку H200 избранным китайским заказчикам. По словам американских чиновников, пошлина в размере 25 % будет взиматься с указанных чипов на этапе их импорта в США с Тайваня для проведения необходимых в таких случаях проверок перед дальнейшей отправкой в Китай.

Для китайских потребителей ИИ-чипов Nvidia подобный шаг мог быть стать желанным прогрессом, поскольку даже независимые источники оценивают преимущество H200 над H20 в размере около 500 % по быстродействию. При этом более продвинутые чипы Blackwell в обучении языковых моделей превосходят H200 как минимум в полтора раза, а в инференсе до пяти раз. Сама Nvidia считает, что Blackwell быстрее H200 в отдельных задачах до десяти раз.

Если ускорители H20 ещё не могли сильно мотивировать китайских заказчиков к их покупке в силу ограниченного быстродействия, то H200 окажутся заведомо быстрее всех доступных китайских разработок, а потому эксперты считают, что эти ускорители найдут себе сбыт на китайском рынке. Тем более, что по данным американских чиновников, ускорители H100 и H200 уже попадали на китайский рынок окольными путями даже после введения официальных запретов на их поставку. Многое в данном случае теперь будет зависеть от позиции китайских властей по поводу импорта H200 на легальных основаниях.